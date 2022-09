Hubo senadores del PRI y hasta del PAN que querían avalar reforma: Senadora de Morena

Antares Vázquez, Senadora por el partido Morena, aseguró que durante la discusión de la iniciativa para ampliar la presencia del Ejército en las calles en labores de seguridad pública hasta el 2028, que tuvo lugar este miércoles 21 de septiembre en la Cámara Alta, legisladores del PRI e incluso del PAN tenían la intención de avalar la propuesta de reforma.

Ciudad de México, 22 de septiembre (SinEmbargo).- Durante la discusión de la iniciativa para ampliar la presencia del Ejército en las calles en labores de seguridad pública hasta el 2028, en el Senado de México, la oposición se dividió, ya que, según afirmó Antares Vázquez, Senadora por el partido Morena, legisladores del PRI e incluso del PAN tenían la intención de avalar la propuesta de reforma.

“Hay en el Senado algunos grupos del PRI que sí querían votar por la Reforma que se presentaba ayer, por esta minuta que venía de la Cámara de Diputados, y otros que no, el PRI muy dividido, y algunos otros senadores, también incluso del PAN como que querían y no”, dijo la legisladora morenista en entrevista con Daniela Barragán para el programa Café y Noticias que se transmite por el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

Sin dar detalles de quiénes habrían sido los senadores que estaban en favor de aprobar la iniciativa, Vázquez sostuvo que durante la discusión de la iniciativa, que, recordó, fue propuesta por la bancada tricolor en la Cámara de Diputados, ésta se tuvo que regresar a comisiones debido a que la propia oposición encabezó “una discusión muy contradictoria, ellos mismos se tropezaban con sus propias palabras”.

Esto debido a que, detalló la legisladora morenista, el bloque opositor no se ponía de acuerdo en si votarían a favor o en contra de la propuesta de reforma, por lo que “una vez que fue presentado este dictamen, por los presidentes de las comisiones dictaminadoras, ellos presentaron una moción suspensiva, es decir, ellos presentaron un documento formal para que se suspendiera la discusión de esta minuta y, además, presentaron una serie de votos particulares, pero cuando (el Senador Ricardo) Monreal les dijo ‘está bien, la suspendemos y la regresamos a las comisiones’, entonces ya no querían, querían que se votaran en ese momento”, explicó.

Estas incongruencias, como las calificó Vázquez, se debieron a que, dijo, a la oposición no le interesan las condiciones de seguridad del país, sino sus alianzas y los asuntos político-electorales que de ellas resulten. “No es una razón de seguridad pública, no están realmente pensando en las condiciones de seguridad del país, sino en sus alianzas y en asuntos políticos electorales”, acusó la Senadora.

Este miércoles 21 de septiembre, la minuta que modifica la reforma constitucional del 2019 en materia de Guardia Nacional para extender el plazo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028 se regresó a las comisiones dictaminadoras, por lo que se suspendió la votación en medio de protestas de la oposición.

Morena en el Senado devolvió a comisiones el dictamen, luego de que el Senador Ricardo Monreal subió a tribuna y propuso dar más tiempo a la discusión, pues a Morena no le daban los números para empujar la aprobación.

“No traen los votos, no traen los votos”, gritaron los senadores de la oposición después de que Monreal propusiera ampliar el plazo de discusión.

✅ Se regresa a las comisiones dictaminadoras la minuta que modifica la reforma constitucional del 2019 en materia de Guardia Nacional, para extender el plazo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. — Senado de México (@senadomexicano) September 21, 2022

Previamente, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Segunda formalizaron ante la Mesa Directiva la propuesta de retirar el dictamen que reforma la Constitución para ampliar la presencia del Ejército en las calles hasta 2028.

No obstante, el documento que presentaron no contaba con la firma de todos los integrantes y presentaron uno segundo, lo cual contraviene el artículo 205 del Reglamento de la Cámara Alta, por lo que los senadores de oposición pidieron que no se le diera a trámite a la devolución a comisiones y se votara hoy mismo la reforma, situación que no ocurrió y el dictamen fue regresado a comisiones.

▶️ El presidente de la Mesa Directiva, @armentapuebla_, informó que las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda remitieron un oficio en relación al dictamen que extiende el plazo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. pic.twitter.com/hbqH3Fxxak — Senado de México (@senadomexicano) September 21, 2022

El pasado 14 de septiembre, la Cámara de Diputados aprobó, con 335 votaron a favor, 152 en contra y una abstención, la iniciativa de reforma que busca ampliar la participación de las Fuerzas Armadas en las calles. Posteriormente, la minuta se turnó al Senado.

Ese mismo día el Senado recibió la minuta aprobada por la Cámara de Diputados para la reforma constitucional que extiende hasta el 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, decisión que activistas y algunos organismos internacionales consideran un avance en la militarización del país.

Morena y sus aliados necesitaban reunir la mayoría calificada para avalar dicha reforma constitucional. No obstante, el Partido Acción Nacional (PAN) adelantó que votaría en contra de la iniciativa.

Respecto a la postura del PAN, Vázquez recordó que no es novedad la postura del bloque opositor, pues desde su integración han venido anunciando que no votaran por las iniciativas que lance el partido oficialista y sus aliados.

“Vimos lo que ha estado sucediendo en el Congreso, en general y en particular, en el Senado en lo últimos tiempos y sobre todo ahora que la oposición, acuérdense que declaró su huelga legislativa, llamada Moratoria Constitucional, que eso no existe por supuesto, pero que han estado declarando que no van a votar nada a favor”, dijo.

La nueva iniciativa, que fue promovida por el opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI) y apoyada por el oficialismo y sus fuerzas aliadas, se da menos de una semana después de que el Congreso aprobó una reforma legislativa que transfirió la Guardia Nacional —que estaba bajo mando civil— a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La decisión del PRI de unirse al oficialismo para apoyar la reforma generó fricciones al interior de la organización y duras críticas de parte de sus aliados opositores el PAN y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), que acusaron a los diputados del PRI de incumplir los compromisos acordados en la coalición Va por México, integrada por esos tres partidos, situación que pone en riesgo la supervivencia de esa alianza.

Sobre las acusaciones que la oposición por la presunta presión del Secretario de Gobernación, Adán Gutiérrez, para que votaran a favor de la iniciativa de reforma, la Senadora Vázquez dijo que no cuenta con evidencia de las mismas.

“Yo no tengo ninguna evidencia, a mi no me llamó el Secretario de Gobernación, no fui requerida en ese sentido en ningún momento, en ese sentido, y yo no tengo evidencia de que algún otro senador o senadora haya recibido alguna presión, nadie me lo ha comentado

No obstante, dijo que si el Secretario se hubiera puesto en contacto con algún legislador para dialogar sobre el tema “No es nada del otro mundo, ni mucho menos”, debido a que Gutiérrez es el puente entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. “Hablar con algún Senador o Senadora no es nada del otro mundo”, sostuvo.

“En el caso de que el Secretario de Gobernación hubiera hablado algunos senadores o senadoras, es parte de su trabajo, insisto, es el vínculo del Poder Ejecutivo con el que tenemos que colaborar, porque somos uno de los tres poderes de la Unión, el vinculo con el Poder Ejecutivo es precisamente a través del Secretario de Gobernación, y el trabajo del Secretario de Gobernación es hablar con el Poder Legislativo y hablar con el Poder Judicial”, enfatizó.

Por último explicó que el paso a seguir, después de que la iniciativa fuera devuelta a las comisiones, es que se discuta en las comisiones unidas de puntos constitucionales de Estudios Legislativos, en donde todos los partidos cuentan con representantes, se elabore un nuevo dictamen, el cual se turnará al Pleno del Senado para ser votado.

“Se regresa a las Comisiones, y en comisiones se tendrán que volver a citar a las comisiones unidas de puntos constitucionales de Estudios Legislativos para discutir, en esa comisión, que ahí están representadas todas las fuerzas políticas del Senado, todos los grupos parlamentarios tienen senadores y senadoras en esas comisiones, elaborarán un nuevo dictamen y lo volverán a turnar al Pleno para su votación”, concluyó la morenista.

