Ni información ni castigo a autores: el derrame en Balandra pasa de noche ante la Ley

Por Antonio Cervantes

Baja California, 22 de septiembre (Zeta).– Desde la madrugada del 21 de agosto, cuando se incendió el yate de lujo “Fortius” en el Área de Protección de Flora y Fauna Balandra, la autoridad manejó con total hermetismo el incidente. Incluso, el Gobierno de Baja California Sur trató de justificar el daño ecológico como “un accidente que le puede pasar a cualquiera”.

A su vez, el Gobernador Víctor Manuel Castro Cosío respondió incómodo a los medios de comunicación: “Pobre de la empresa por las pérdidas cuantiosas de la embarcación”.

Tras el accidente, se iniciaron rápidamente los trabajos de contención del derrame de hidrocarburos, pero sólo duró un día. La empresa Fortius Electromecánica, propiedad de la familia Alcalde de Guadalajara, Jalisco, dedicada a la generación de energías verdes, detuvo las acciones para que la aseguradora se hiciera cargo de elegir quién llevaría los trabajos de remediación.

Ocho días después del accidente marítimo, se reanudaron las labores de rescate de los restos de “Fortius” y los aceites derramados, así como carbón, hollín y diésel; aun así, la autoridad mantuvo silencio, incluso desconociendo el nombre del responsable.

Alberto Guillén Guadarrama, director operativo de la Red de Observadores Ciudadanos (ROC), dijo a ZETA que esa madrugada les reportaron que el dueño de “Fortius” y once personas más se encontraban en la embarcación. Los días subsecuentes brindaron apoyo a las instituciones ambientales y de Marina, debido a que no contaban con equipo suficiente para afrontar la emergencia ambiental.

De no hacerse presentes ROC, no se podría calcular el tiempo que habrían tardado en actuar para tratar de controlar los hidrocarburos derramados en el naufragio.

“Nos pidieron apoyo para empezar a trasladar el equipo de contención que tenían a bordo para llevarlo a la playa, porque su embarcación no podía acercarse hasta la orilla, desde ese momento estuvimos colaborando con la Semar, ellos estaban a cargo del evento y fuimos sus colaboradores para transportar personal a la playa, el equipo de contención; todos estos materiales absorbentes de hidrocarburos, y después ayudar a colocar una de las barreras de contención, esas cosas anaranjadas que se alcanzaron a ver, que eran para que no se regara el material quemado revuelto con el combustible”, indicó el director operativo de la Red de Observadores Ciudadanos.

La Red continuó con las colaboraciones con Secretaría de Marina (Semar) y Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para hacer las inspecciones, y con Fiscalía General de la República (FGR) para hacer las investigaciones correspondientes al hundimiento y deslinde de responsabilidades.

El Área Natural protegida (ANP) Balandra pasó de ser la playa más bonita de México, a la más contaminada. Según la Red de Observadores, fue pura suerte que el accidente no se convirtiera en una catástrofe mayor, dado a que el viento y las corrientes favorecieron a que los aceites se concentraran en la zona.

PROTECCIÓN NEGLIGENTE

El Área de Protección de Flora y Fauna (APFF)Balandra se encuentra dividida en zonas núcleo y de amortiguamiento. El hundimiento del yate “Fortius” ocurrió en la Subzona de Uso Restringido Balandra B.

El Plan de Manejo estima que para la Subzona, donde ocurrió el naufragio, sólo se permite el tránsito y anclaje de embarcaciones de hasta 12 metros de eslora, y queda estrictamente prohibido el tránsito a embarcaciones mayores a 12 metros.

“Fue una embarcación de 80 pies, equivalente a 24 metros, pues ya es una embarcación considerable”, confirmó el director operativo de la ROC.

El incendio y posterior hundimiento del “Fortius”, sólo demostró que en Baja California Sur, particularmente en La Paz, el Ayuntamiento, Gobierno del Estado y Federación actúan con negligencia. Mientras embarcaciones de lujo entran, depredan, dañan y contaminan el Área Natural Protegida (ANP), las autoridades locales hostigan a prestadores de servicios turísticos de la zona y a los turistas que llegan por tierra, a quienes restringen en número y horario. En el otro caso, el “servicio” es de carta abierta.

“No hay una autorización que hable de un horario en sí, toda embarcación turística que sea justamente un prestador de servicios, a veces para la Dirección del área es difícil diferenciar una embarcación particular, sobre todo de estos tamaños. Lo que se manifestó es que era una embarcación particular, que iba con el dueño del barco y la tripulación, y seguramente familia, fue todo lo que se supo. No existe un permiso como tal para los horarios, actualmente la Bahía de Balandra sigue siendo una zona accesible libre para quien quiera llegar a anclarse a cualquier hora del día, todavía no hay algo en el Reglamento, en el programa de manejo, que determine un horario en la zona marina”, lanzó Guillén Guadarrama.