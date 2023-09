ENTREVISTA | La CdMx no es de derecha y no nos vamos a inclinar a ese lado: Harfuch

Omar García Harfuch anunció hace unos días su intención de coordinar los comités de defensa de la transformación en la capital, como Morena designa a sus aspirantes a un cargo de elección. En entrevista con “Los Periodistas” afirmó que la capital no es de derecha y aseguró que los principios de izquierda son los adecuados para continuar con la transformación en el país.

Ciudad de México, 22 de septiembre (SinEmbargo).- Omar García Harfuch se reconoce como un hombre de izquierda y aspira a continuar en la misma ruta que Claudia Sheinbaum Pardo trazó en la Ciudad de México durante su gestión como Jefa de Gobierno, en la que él se desempeñó como Secretario de Seguridad Ciudadana, cargo que lo llevó a posicionarse como uno de los colaboradores más cercanos de la hoy Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

García Harfuch habló con “Los Periodistas”, programa que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, sobre su pasado en la Policía Federal, las acusaciones por el caso Ayotzinapa y las medidas que tuvo que adoptar luego del atentado que sufrió en 2020, pero sobre todo sobre sus aspiraciones políticas para gobernar la Ciudad de México, una urbe que, reconoció, no es un territorio de las derechas.

“Coincido plenamente en los valores de Morena, por eso me anoté Morena. Hoy creo que los principios de izquierda son los adecuados para continuar con la transformación de este país. Hoy me considero de izquierda y voy a defender los principios de la Cuarta Transformación con la lealtad que siempre me ha caracterizado”, expresó.

El exsecretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México dijo que la izquierda se ha afianzado ya desde hace varios años y afirmó que trabajará para defender a la capital del país y evitar que caiga en manos de la derecha.

“No sólo me siento capaz, me siento obligado a hacerlo, estoy plenamente convencido de que debemos defender el movimiento que a esta ciudad tantos años le ha costado, yo no fui parte de ese movimiento, tampoco quiero aparentar algo que no soy. Hoy estoy convencido de que defender esta ciudad que es plenamente progresista, no es un ciudad de derecha y no queremos que sea una ciudad de derecha, por supuesto no nos vamos a inclinar en ningún momento porque no creemos en eso”.

El pasado 10 de septiembre, Omar García Harfuch anunció sus aspiraciones políticas para la capital mexicana. Dijo que quiere coordinar los comités de defensa de la transformación en la Ciudad de México, es decir, ser el próximo Jefe de Gobierno por Morena. Sus aspiraciones, dados los altos niveles de popularidad que tiene en la mayoría de las encuestas, ponen en aprietos a otros contendientes de la izquierda, como Clara Brugada Molina, o al mismo Mario Delgado, dirigente nacional del partido fundado por Andrés Manuel López Obrador. No obstante, aclaró que no pretende enfrentarse a sus compañeros sino formar parte de la búsqueda para el mejor prospecto para la ciudad.

Harfuch aseguró que coincide con los ideales del Presidente Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum Pardo. También anunció que iniciará una gira por las 16 alcaldías de la capital “para escuchar a la gente”.

Omar García Harfuch renunció a su cargo como titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina el pasado 9 de septiembre. Ese mismo día anunció que era para trabajar con la candidata presidencial de Morena para 2024, Claudia Sheinbaum Pardo, en su proyecto para darle continuidad al movimiento de la Cuarta Transformación.

El exsecretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México reiteró que coincide con los valores e ideología tanto del Presidente como de Sheinbaum Pardo. Aseguró que “le duelen las injusticias, la falta de oportunidades y la violencia que sufre la gente honesta a manos del cromen organizado”.

“Llevo muchos años recorriendo el país en tareas operativas, mis puestos nunca fueron en un escritorio, en un aire acondicionado hasta que alcancé un puesto de mando, me duele la falta de oportunidades y me duele muchísimo la violencia que sufre gente honesta a manos de mucha gente muy cobarde y que a través de la violencia lastima a los que no pueden defenderse. Creo plenamente en servir a mi país, eso lo llevo haciendo hace muchos años y eso es lo que quiero hacer”.

Respecto a los señalamientos que hay en su contra por su supuesta relación con Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, con Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública encontrado culpable de colaborar con los cárteles de la droga y de su supuesta participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, García Harfuch negó los señalamientos y aclaró cada uno de estos puntos.

“Cuando yo llego a la Agencia de Investigación Criminal, el que era director Tomás Zerón, había sido removido probablemente tres meses o más antes, yo nunca trabajé con él”.

Respecto al caso Ayotzinapa, Omar García Harfuch reiteró que cuando ocurrieron los hechos, él junto con otros compañeros se encontraba en Michoacán. Indicó que pese a tener conocimiento del tema, nunca participó en labores de investigación.

“En la Policía Federal, es lamentable y muy doloroso que cuando has servido a tu país por mucho tiempo te relacionen con el caso más delicado y más cruel que ha tenido este país, la desaparición de 43 jóvenes. Cuando yo digo que estaba en Michoacán no es porque estuviera con dos o tres personas, eran despliegues enormes. Si yo hubiera estado o hubiera participado en la investigación o tenido el mando en Guerrero había 200 o 300 personas que podían decir, ‘sí, ahí estaba’, así como 300 personas que pueden decir ‘no estaba’. Yo no era el jefe de investigación de la Policía Federal, teníamos información todo el gabinete, nunca participamos en el mando de la policía cuando ocurre esta tragedia.”

Respecto a su supuesta relación con Genaro García Luna, Harfuch aseguró que nunca estuvo bajo sus órdenes directas ni estableció algún tipo de diálogo con él.

“Yo y 39 mil compañeros más. Cuando Genaro García Luna era Secretario yo entro a la Policía Federal como Jefe de departamento. Siendo Secretario lo vi en tres ocasiones, la primera en un simulacro de condecoración, después, en un aeropuerto en un hangar de la policía federal, pasó, saludó de mano y en otra ocasión igual saludo de mano. Nunca estuve bajo sus órdenes directas, nunca tuve un dialogo con él”.

García Harfuch y Clara Brugada, exalcaldesa de Iztapalapa, son los principales aspirantes a obtener la candidatura de Morena para la Jefatura de Gobierno.

De acuerdo con una encuesta realizada por Enkoll para El Universal, Morena encabeza las preferencias electorales rumbo a las elecciones para Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, pues los tres perfiles con mayores preferencias son: Omar García Harfuch, Clara Brugada y Mario Delgado Carrillo,

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado