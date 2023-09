El Presidente dice que habrá más renuncias: “como diez”. Se van a competir por cargos

AMLO aseguró que los sustitutos de los secretarios de estado y funcionarios que pedirán licencia o renunciarán al gabinete federal están listos, y dejó las puertas abiertas para volver a aquellos que no consigan las candidaturas que buscan rumbo a 2024.

Ciudad de México, 22 de septiembre (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló este viernes que “entre ocho y diez” funcionarios y secretarios de su gabinete “han notificado que van a retirarse” del Gobierno federal para participar en el proceso electoral de 2024, donde se renovarán gubernaturas y ambas Cámaras del Congreso.

“Ya me han notificado algunos que van a retirarse, como 10”, dijo esta mañana desde Palacio Nacional. Cuestionado sobre si serán secretarios de Estado, afirmó que sí: “Primero, agradecerles a todos, lo que me han ayudado: imagínense, son buenos servidores públicos, en momentos difíciles han dando la cara, así con todos, pero no estoy buscando inclinar la balanza por nadie, por lo mismo, el pueblo es mucha pieza”, añadió.

Además, dijo que no habría candidatos “predilectos”. “Va a ser el pueblo el que elija, yo no me meto, ya entregué el bastón de mando, son entre ocho y diez”, los que se van. Sobre los sustitutos, dijo: “Sí, ya están listos, siempre trabajamos en equipo y hay mucha gente, personas formadas, que están contentos, y quieren llegar al final [del Gobierno]”, indicó.

“Son cambios que se tienen que dar, el que aspira a ser candidato no puede tener un cargo de Gobierno, es un asunto moral, hay que ser y parecer”, añadió. Asimismo, agradeció a los servidores que “ojalás les vaya muy bien, si no son electos a nosotros nos ayudan, van a estar las puertas abiertas, nos falta terminar [el sexenio], son servidores públicos con mucha experiencia”, aseveró.

Por último, dijo que era mejor que renuncien o pidan licencia “por cuestiones de transparencia y de ética”, y cuestionó aquellos que usan espectaculares para promoverse. “La gente está muy informada, consciente, ya no se deja”, concluyó.

Los únicos nombres que mencionó el Presidente fueron los de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, quien buscaría la candidatura de Morena a la gubernatura de Veracruz, así como el Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, que buscará la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

MORENA ESTABLECE REGLAS PARA BUSCAR GUBERNATURAS

Morena publicó esta semana, en las primeras horas de este martes, las convocatorias para definir quiénes ocuparán sus candidaturas a las nueve gubernaturas que se disputarán en las elecciones federales de 2024.

En sesión del Comité Ejecutivo Nacional de nuestro movimiento aprobamos las convocatorias al proceso interno de designación de las coordinaciones de defensa de la transformación. 👇https://t.co/iKLQO3L3ex — Morena (@PartidoMorenaMx) September 19, 2023

En la sesión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), se aprobaron las convocatorias para el proceso interno de la designación de las Coordinaciones de Defensa de la Transformación, en las que, bajo el principio de paridad de género, se escogerán cinco hombres y cuatro mujeres.

Dentro de las indicaciones generales para todas las personas que quieran postularse para ser las y los respectivos Coordinadores de Defensa, estarán prohibidos los anuncios espectaculares y pintar bardas; el uso de recursos públicos de cualquier naturaleza; la intervención de servidoras y servidores públicos en favor o en contra de participantes; la utilización de programas sociales, condicionamientos o coacción en favor o en contra de participantes.

Asimismo, no estará permitida la descalificación hacia el partido ni entre competidoras y competidores “que pudieran rayar en la guerra sucia”.

🔴| En sesión del Comité Ejecutivo Nacional de @PartidoMorenaMx aprobamos las CONVOCATORIAS AL PROCESO INTERNO DE DESIGNACIÓN DE LAS COORDINACIONES DE DEFENSA DE LA TRANSFORMACIÓN. 👇https://t.co/j7Qo1NFKoB — Mario Delgado (@mario_delgado) September 19, 2023

De acuerdo con las convocatorias, las personas que sean nombradas coordinadoras o coordinadores deben contar con aceptación popular, la trayectoria, los atributos éticos, y afinidad con las causas del partido y las transformaciones que promueve.

Además, todas las candidaturas se definirán por el método de encuestas, pues se someterán a una encuesta o estudio de opinión realizado por la Comisión de Encuestas, que podrá contar con dos encuestas espejo, elaboradas por empresas de reconocido prestigio en cada una de las nueve entidades federativas.

El registro permanecerá abierto desde las 00:00 horas del día 25 de septiembre de 2023 y hasta las 23:59 horas del día 26 de septiembre de 2023, hora de la Ciudad de México.

La Comisión Nacional de Elecciones revisará las solicitudes, valorará y calificará los perfiles, y enviará la lista final al Consejo Estatal para que, de entre las personas que solicitaron su inscripción, se pronuncie a favor de cuatro perfiles, al menos dos de ellos tienen que ser de mujeres. El término para la recepción de las propuestas será el 28 de septiembre de 2023.

La Comisión Nacional de Elecciones publicará la relación de solicitudes de registro aprobadas a más tardar el 30 de octubre de 2023.