ENTREVISTA | López-Gatell: sí, poderes fácticos afectados podrían pagar por atacarme

Hugo López-Gatell anunció en “Café y Noticias” su intención de participar en la contienda interna de Morena para la candidatura a la Jefatura de Gobierno. El Subsecretario de Salud se suma así a Clara Brugada y Omar García Harfuch, quienes ya han oficializado su interés por gobernar la capital del país.

Ciudad de México, 22 de septiembre (SinEmbargo).– Hugo López-Gatell confirmó a “Café y Noticias”, programa que se transmite por SinEmbargo Al Aire, que contenderá por la candidatura de Morena para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y reconoció que en el camino a su aspiración los poderes fácticos a los que afectó en su paso por la Secretaría de Salud podrían pagar campañas para atacarlo.

“Sospecho ampliamente que eso pueda ocurrir (que industrias como la tabacalera y de comida chatarra lo ataquen). Hay compañeros de organizaciones sociales que llevan en esta lucha honesta mucho tiempo, por la salud, por el medio ambiente y que han sufrido espionaje, el famoso espionaje que ocurrió con Pegasus el sexenio pasado en donde todos los indicios indican que fue la industria refresquera, posiblemente internacional, posiblemente con expresiones nacionales, en complicidad con funcionarios del Gobierno 2012-2018”, expuso.

López-Gatell aclaró que en este momento no hay ningún periodo electoral abierto ni ninguna convocatoria a ningún cargo de elección popular: “de lo que estamos hablando es de un proceso interno del Movimiento de Regeneración Nacional para definir a la persona que pudiera coordinar los comités de defensa de la transformación y a eso es a lo que yo me he ofrecido como un precandidato”, declaró esta mañana el Subsecretario de Salud del Gobierno federal.

López-Gatell indicó que en su momento, siendo un funcionario público, habló con el Presidente sobre sus aspiraciones y esto ocurrió hace varios meses.”Yo fui analizando conforme se iba dando la dinámica social y política del país cuáles son las situaciones que pueden dar oportunidades a colaborar, contribuir a la transformación”.

El Subsecretario compartió que en fechas recientes —y luego de su papel frente a la pandemia de la COVID-19— se cuestionó en si podía contribuir más “poniendo al servicio de la transformación mis capacidades, tanto intelectuales, emocionales y mi convicción política, que desde luego la tengo es muy profunda, es muy añeja y entonces lo planteé al Presidente, desde luego él fiel a su principio dijo dos cosas: no voy a favorecer a nadie porque esa es mi convicción por el bien del proceso de transformación, pero me parece una excelente noticia”.

Esta mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador que “entre ocho y diez” funcionarios y secretarios de su gabinete “han notificado que van a retirarse” del Gobierno federal para participar en el proceso electoral de 2024, donde se renovarán gubernaturas y ambas Cámaras del Congreso.

López-Gatell indicó que una vez que comunicó al Presidente su intención de contender en el proceso interno de Morena, él le pidió hablar con Claudia Sheinbaum, la Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

“(Ella) me dijo: ‘claro, regístrate, es muy importante que te registres, el proceso va a tener vitalidad en la medida en que esté activo con distintas visiones’. Pero además recuperamos el entendimiento y las coincidencias que hemos tenido toda la vida. Y entonces me dijo: ‘va por aquí el proceso’. Entonces, decidí que lo hago, le notifiqué al Presidente como él me pidió, me dijo ‘una vez que hables con ella, dime qué va a pasar’. Obviamente, todos lo hemos dado por sentado, hay que separarse del cargo”, comentó.

El Subsecretario dijo que en su caso dejará la Secretaría de Salud a no más tardes finales de mes, aunque matizó que esperará a ver si pasa el primer filtro y es selecto entre los seis aspirantes que participarán en la encuesta. “Si no quedo en esa parte, es como si no me hubiera registrado y yo estoy sujeto a las reglas del proceso, si tengo el honor y la oportunidad de pasar a las siguientes etapas pues ya se hace efectivo”.

Hugo López-Gatell es el tercero en oficializar su intención de competir por la capital del país en 2024. La primera en formalizar sus aspiraciones fue la exalcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, y esta semana hizo lo mismo Omar García Harfuch, exsecretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad.

El lunes, la dirigencia nacional de Morena dio a conocer la convocatoria para los procesos internos en las 9 entidades que renovarán sus gobiernos, entre éstas la Ciudad de México. El registro tendrá lugar los días 25 y 26 de septiembre.

Las mismas reglas señalan que entre el 29 de septiembre y 29 de octubre será el procesamiento de perfiles y encuestas, y el día 30 de octubre se conocerá a los coordinadores estatales, como en el oficialismo se denominan a los candidatos.

La dirigencia morenista ha establecido que los aspirantes que tengan un cargo público no tendrán que dejar su puesto ya que el periodo en el que se harán las encuestas será muy breve. También se indicó que no habrá recorridos como sucedió en el proceso interno para la presidencia.

En la convocatoria se determinó que “queda prohibido el uso de campañas y anuncios espectaculares, uso de recursos públicos de cualquier naturaleza, intervención de servidores públicos en favor o en contra de los participantes”.

