VIDEO: Policías auxilian a mujer que entró a labor de parto en calle de Iztapalapa

Los uniformados encontraron sobre la banqueta a la joven con dolores de parto, quien estaba acompañada de su mamá, quien solicitó el apoyo médico.

Ciudad de México, 22 de septiembre (SinEmbargo).- Una mujer que entró en labor de parto en calles de la Alcaldía Iztapalapa fue apoyada este viernes por oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, que recibieron a su bebé.

La joven de 19 años presentó fuerte contracciones cuando caminaba por las calles Villa Federal y Manuel Cañas, en la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, por lo que operadores del Centro de Comando y Control (C2) Oriente alertaron a los policías que se desplazaron al punto.

Al llegar al sitio, los uniformados encontraron sobre la banqueta a una mujer con dolores de parto, quien estaba acompañada de su mamá de 42 años de edad, misma que solicitó el apoyo médico.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

Al ver que el parto se aproximaba, los policías prepararon las condiciones para auxiliarla en el nacimiento. Mientras tanto, los vecinos que presenciaron la emergencia apoyaron acercando toallas y una cobija con la que recibieron a un niño en buenas condiciones de salud.

Luego de escuchar el llanto del recién nacido y cortar el cordón umbilical, el recién nacido fue cobijado y entregado a su mamá. Minutos después, arribaron los paramédicos de Protección Civil para trasladar a la madre e hijo a un hospital para su atención médica especializada.

Previo a su hospitalización, la madre y la joven agradecieron la oportuna acción de los uniformados de la SSC por el apoyo recibido para el bienestar de la mujer y su bebé.

Oficiales de la #SSC auxiliaron a una mujer que entró en labor de parto en la vía pública y recibieron a su bebé, en la @Alc_Iztapalapa. https://t.co/To8tzYuIUi pic.twitter.com/xLB1zV91PJ — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 22, 2023

“Las y los policías de la SSC están capacitados en materia de primeros auxilios, por lo que, en apego a su vocación de servicio, ofrecen apoyo a la ciudadanía en cualquier situación de riesgo, por lo que exhorta a las y los habitantes de la Ciudad de México, a solicitar su ayuda en caso de ser necesario”, afirmó la SSC en su comunicado.