VIDEO | Morena no quiere otro 2021: sube a Brugada, López-Gatell y García Harfuch

Ciudad de México, 22 de septiembre (SinEmbargo).– El descalabro de 2021, cuando la oposición sorprendió con un crecimiento inaudito en la capital, lanzó alertas en la izquierda. Se trata de su bastión, del escenario más poderoso de sus luchas sociales. Morena parece haberlo entendido y ha decidido que la interna sea entre pesos pesados; uno de ellos será candidato para Jefa o Jefe de Gobierno en 2024.

Se trata de Clara Brugada Molina, exalcaldesa de Iztapalapa, una de las principales figuras de la izquierda en la capital; de Omar García Harfuch, heredero de una estirpe marcada por la represión, pero quien lidera las encuestas con los resultados que ha dejado en la Ciudad de México en materia de seguridad, y de Hugo López-Gatell Ramírez, Subsecretario de Salud a nivel federal quien encabezó la estrategia del Gobierno frente a la COVID-19.

En el caso de Brugada Molina y García Harfuch figuran como los dos principales aspirantes del oficialismo en las encuestas, mientras que López-Gatell cuenta con importantes números de aceptación, así como detractores, al haber sido la cara de la lucha contra el coronavirus.

Con estos tres perfiles, Morena busca evitar lo sucedido en 2021 cuando la oposición ganó la mitad de las alcaldías en la Ciudad, quizá el único triunfo que ha tenido este bloque desde que López Obrador llegara al poder en 2018.

SinEmbargo ha hablado en las últimas semanas con estos tres aspirantes, quienes en su momento hablaron de su trayectoria, del tipo de ciudad que buscan gobernar así de cómo se definen ellos mismos.

“SOY PRECURSORA DE LA CIUDAD”: BRUGADA

Clara Brugada Molina, quien hasta hace unos días encabezaba la Alcaldía de Iztapalapa, la más poblada de la Ciudad de México, se considera una de las precursoras de la democracia en la capital del país, pues durante décadas ha luchado por el beneficio de todos los ciudadanos.

“Quiero encontrarme con los que votaron por Cuauhtémoc Cárdenas, con los que han luchado en los movimientos sociales, con los que han estado participando en distinto movimientos democráticos de esta ciudad. Yo me siento precursora de la democracia de la Ciudad de México, no vengo de ahorita, vengo de décadas de lucha, hay que interpelar a ese sector que estuvo con Andrés Manuel en el desafuero”, declaró hace un par de semanas.

En ese sentido, la exalcaldesa afirmó que “es tiempo de mujeres” y se dijo contenta por la labor que realizó en Iztapalapa durante estos cinco años de gobierno. “Hicimos una gran transformación de la zona más difícil de la ciudad, de la que estaba considerada sólo para basureros, como el patio trasero de la Ciudad de México, sólo para cárceles y reclusorios, hicimos una transformación profunda. Desde Iztapalapa transformamos la ciudad porque gobernamos la cuarta parte de esta ciudad”.

“CONOZCO LA VIDA DE LA CDMX”: LÓPEZ-GATELL

“Yo nací en la Ciudad de México, crecí en la Ciudad de México, he vivido en la Ciudad de México, excepto por periodos concretos cuando estudié el doctorado y otros momentos, pero soy de la Ciudad de México, conozco la vida de la Ciudad de México”, recordó el Subsecretario de Salud.

Además, aseguró que ha tenido la oportunidad de servirle a su ciudadanía en momentos críticos como lo fue el terremoto de 1985. “A temprana edad, alrededor de los 15, 16 años, me empecé a involucrar ya directamente en la realidad social, en las campañas de alfabetización”, dijo.

“Yo agradezco a la vida de servir de esa manera directa”, expresó el funcionario federal sobre las labores de rescate de 1985. Y detalló: “desde luego participé en las brigadas iniciales de rescate, luego de demolición, en albergues, en circular por la ciudad distribuyendo alimentos, insumos de comunicaciones”.

“Eso ya empieza a dar una perspectiva de actividad enfocada al bien social, no es el bien de la persona, no es el bien de los conocidos, no es el bien enfocado a un rendimiento personal, es el bien social”, enfatizó López-Gatell, quien añadió que participó en otros movimientos sociales.

“Eso también nos movió a vincularnos con los distintos movimientos socio-políticos del país”, aseguró el Subsecretario de Salud, quien recordó que así fue como conoció al Presidente Andrés Manuel López Obrador, en 1992, cuando el ahora mandatario federal encabezó la marcha por el éxodo por la democracia.

“SOY UN HOMBRE DE IZQUIERDA”: HARFUCH

Por su parte, Omar García Harfuch se reconoció como un hombre de izquierda que aspira a continuar en la misma ruta que Claudia Sheinbaum Pardo trazó en la Ciudad de México durante su gestión como Jefa de Gobierno, en la que él se desempeñó como Secretario de Seguridad Ciudadana, cargo que lo llevó a posicionarse como uno de los colaboradores más cercanos de la hoy Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

“Coincido plenamente en los valores de Morena, por eso me anoté Morena. Hoy creo que los principios de izquierda son los adecuados para continuar con la transformación de este país. Hoy me considero de izquierda y voy a defender los principios de la Cuarta Transformación con la lealtad que siempre me ha caracterizado”, expresó.

El exsecretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México aseguró que la izquierda se ha afianzado ya desde hace varios años y afirmó que trabajará para defender a la capital del país y evitar que caiga en manos de la derecha.

“No sólo me siento capaz, me siento obligado a hacerlo, estoy plenamente convencido de que debemos defender el movimiento que a esta ciudad tantos años le ha costado, yo no fui parte de ese movimiento, tampoco quiero aparentar algo que no soy. Hoy estoy convencido de que defender esta ciudad que es plenamente progresista, no es un ciudad de derecha y no queremos que sea una ciudad de derecha, por supuesto no nos vamos a inclinar en ningún momento porque no creemos en eso”.

Daniela Barragán y Perla Velázquez https://www.sinembargo.mx/author/daniela-barragan-y-perla-velazquez