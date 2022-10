¿La NASA interesada en OVNIS? Iniciará estudio de fenómenos aéreos no identificados

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) .– La NASA inicia el 24 de octubre su anunciado estudio de nueve meses relativo a los fenómenos aéreos no identificados, para el que ha seleccionado a 16 expertos independientes.

Las observaciones de eventos en el cielo que no pueden identificarse como aeronaves o como fenómenos naturales conocidos se clasifican como UAP (unidentified aerial phenomena).

El estudio “sentará las bases para futuros estudios sobre la naturaleza de los UAP para la NASA y otras organizaciones”, explica la agencia en un comunicado. Para hacer esto, el equipo identificará cómo se pueden analizar los datos recopilados por entidades gubernamentales civiles, datos comerciales y datos de otras fuentes para arrojar luz sobre las UAP. Luego recomendará una hoja de ruta para el posible análisis de datos de UAP por parte de la agencia en el futuro.

El estudio se centrará únicamente en datos no clasificados. A mediados de 2023 se publicará un informe completo con los hallazgos del equipo.

