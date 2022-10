“Un militar puede ser Presidente”, el último fue Ávila Camacho, dice Adán Augusto

Ciudad de México, 22 de octubre (SinEmbargo).–Al defender la reforma que amplía la permanencia del Ejército en las calles hasta 2028, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, mencionó ante el Congreso de Hidalgo que un militar puede participar en tareas políticas y tener aspiraciones políticas, incluso ser Presidente.

Recordó que ha habido mandatarios militares, como Lázaro Cárdenes y Manuel Ávila Camacho.

Los legisladores de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Ángel Martínez Gómez, y de Acción Nacional (PAN), Rodrigo Castillo Martínez, advirtieron que votarán en contra de la reforma, lo que generó un abucheo de los asistentes.

“ALITO” LO BUSCÓ PARA PRESENTAR INICIATIVA

Previamente, durante su discurso en el Congreso de Puebla, el Secretario de Gobernación también sostuvo que fue el líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, quien le ofreció lograr la mayoría legislativa que Morena necesitaba para ampliar la permanencia del Ejército en las calles, con una propuesta “inteligente y viable”.

El titular de Gobernación, Adán Augusto mencionó que a partir de entonces, hubo acercamiento entre Morena y el PRI. “Ellos ofrecieron construir, junto con la fracción mayoritaria, la mayoría legislativa que se requería”, añadió.

La reforma para ampliar la presencia de militares en las calles ha sido avalada en seis congreso estatales: Baja California, Tabasco, Chiapas, Ciudad de México, Sinaloa y Oaxaca.

CANCELA COMPARECENCIA CON DIPUTADOS

El Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, canceló la comparecencia que tenía programada el martes ante el Pleno de la Cámara de Diputados y pidió que sea reprogramada en noviembre, de acuerdo con un oficio dirigido a los coordinadores parlamentarios.

De acuerdo con el oficio enviado a los coordinadores parlamentarios, el propio Secretario reconoce que tiene otros asuntos que atender, antes que cumplir con el mandato constitucional de informar el estado que guarda la nación.

“Por instrucciones del diputado Ignacio Mier Velazco, me permito informarle que se recibió comunicación del titular de la Secretaría de Gobernación, por la cual solicita la comprensión de la Junta de Coordinación Política y del pleno de la H. Cámara de Diputados, para que, en caso de no haber inconveniente alguno, pueda obsequiarse que, su comparecencia programada ante el pleno de la Soberanía para el día martes 25 de octubre, pueda realizarse en alguna de las sesiones ordinarias del mes de noviembre, en virtud de que, por la agenda de trabajo no es posible atender en esa fecha la obligación constitucional y legal de rendición de cuentas, motivo de la comparecencia”, se lee en el oficio girado a los coordinadores parlamentarios.

LAS DECLARACIONES DEL SECRETARIO

El Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ha tenido una semana llena de declaraciones que han generado polémica, una situación que él mismo reconoce.

“Tienen como dos o tres días que me traen de bajada porque un Gobernador declaró que en el norte se trabajaba, en el centro se planeaba, se administraba, y en el sur, en el sureste del país pues descansábamos. Ustedes son medio sureños así que también les toca. Y entonces yo ayer que estaba en Tabasco les digo, no pues se equivocó porque la verdad que sí ellos son más trabajadores que nosotros, porque nosotros somos mucho más inteligentes y es tradición que el que es más inteligente trabaja menos, pero ustedes me vinieron a dar al traste esto porque ustedes no nada más tienen fama, son muy trabajadores y son muy inteligentes, entonces ya quisieran ellos o nosotros tener esas dos características”, dijo el pasado jueves durante su gira por Tlaxcala.