“Estoy limpio”, dice exgobernador de Guerrero sobre desaparición de 43 de Ayotzinapa

El exfuncionario sostiene que pidió licencia a la gubernatura por “razones políticas”, y defiende que su Gobierno estableció las bases para la investigación. Afirma que en 2014 su propuesta en el PRD para la Alcaldía era Oscar Díaz y no José Luis Abarca, “no me hicieron caso, otra hubiera sido la historia”.

Por Alejandro Guerrero

Iguala, Guerrero, 22 de octubre (El Sur).- El exgobernador Ángel Aguirre Rivero, señalado de omisiones durante su Gobierno cuando ocurrieron los ataques y la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa ocurridos en 2014 en esta ciudad, afirmó que su presencia en Iguala es “porque estoy limpio”, y no le han encontrado ni le encontrarán nada que lo relacione con los crímenes.

En un mensaje que dio luego de la toma de protesta al nuevo Comité Directivo Municipal (CEM) del PRD, afirmó que “razones de orden político se impusieron” para que pidiera licencia al cargo y que su Gobierno estableció las bases para la investigación de los hechos.

Poco después de las cinco de la tarde de este viernes en el salón La Rinconada, ubicada junto a la Alameda, miembros de la dirigencia y del Consejo Estatal, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Yanelly Hernández Martínez, y el exalcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, asistieron a la toma de protesta de la nueva dirigencia municipal, encabezada por la esposa del actual síndico municipal, Oscar Díaz Bello, Adriana Moctezuma, quien fue “destapada” por el exgobernador para Alcaldesa.

“Vine a Iguala porque estoy limpio, porque no tengo nada de qué avergonzarme”. pic.twitter.com/UEXT6BFDWg — Ángel Aguirre Rivero (@AngelAguirreGro) October 22, 2022

Y reiteró que “fuimos los únicos que estuvimos en aquella noche trágica en Iguala, rescatamos a 68 jóvenes que hubieran podido correr la misma suerte que los 43, metimos a la cárcel a 38 policías y parte del brazo armado de Los Bélicos, que hoy por cierto, ninguno ha podido alcanzar su libertad, y establecimos las bases de la investigación”.

Ante poco más de 300 asistentes, entre ellos familiares y dirigentes del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, Aguirre Rivero preguntó: “¿Saben por qué me quitaron, saben por qué pedí licencia? Porque sabían que este ángel tenía alas muy grandes para volar más alto, ¿y saben por qué? Porque sabían también que nuestro Gobierno estaba muy bien evaluado y que el siguiente Gobierno, ¿saben quién lo iba a ganar? Lo iba a ganar el PRD nuevamente, esa es la verdad, las razones de orden político se impusieron para que yo pidiera licencia como Gobernador”.

Agregó que han transcurrido ocho años de “ese lamentable y triste acontecimiento que he llevado en lo más profundo de mi corazón y de mi alma, y que ha sido una losa que he tenido que cargar durante estos ocho años de manera injusta porque yo no soy un asesino, y nunca, jamás, le he hecho daño a nadie, a ningún guerrerense, jamás le he afectado”.

Recordó que en 2014, el actual síndico y exdiputado local, Oscar Díaz Bello, era su propuesta para que fuera el Alcalde de Iguala, y no José Luis Abarca Velázquez, “se lo dije a las corrientes políticas del PRD y a la dirigencia nacional, y no me hicieron caso, otra hubiera sido la historia de Iguala”.

Los invité a presumir los logros de los gobiernos del PRD que sin duda significaron avances en obras y programas sociales.

Y retomar con orgullo los aportes que llevó a los guerrerenses el partido que por mucho, representa a la verdadera izquierda en nuestra entidad. — Ángel Aguirre Rivero (@AngelAguirreGro) October 22, 2022

Aguirre Rivero destacó que el PRD va a resurgir como el “ave fénix, no es una quimera, es una realidad. Hoy en el PRD estamos luchando para convertirlo nuevamente en la primera fuerza política de Guerrero. Por eso estoy aquí, y vamos a hacer política de la buena”.

Afirmó que “está demostrado y está acreditado que el partido que ha Gobernado mejor Guerrero” es el PRD.

DESTAPA A EVODIO PARA SENADOR

Durante su extenso discurso, el exgobernador “destapó” para la Alcaldía de Iguala a Adriana Moctezuma y mencionó que por acuerdo de las corrientes del partido, se decidió por el dirigente nacional del Movimiento Independiente Progresista, Evodio Velázquez Aguirre, para ser su candidato a Senador.

“Yo quiero ver a Adriana (Moctezuma) de Presidenta Municipal de Iguala, porque ya es tiempo de sea gobernado por una mujer”, lo que provocó aplausos de asistentes.

Manifestó que en el PRD están “más unidos que nunca” y anunció que las corrientes ya decidieron que Evodio Velázquez sea su candidato al Senado, “no nos vamos andar jaloneando por eso y a él lo vamos a apoyar”.

El exgobernador sostuvo que no tiene ninguna aspiración de ser Diputado, ni de ser Senador ni Presidente, “lo que quiero nada más es que el PRD para el 2024 sea la primera fuerza política de Guerrero”.

El dirigente estatal Alberto Catalán Bastida tomó protesta a la nueva dirigencia municipal, en la que fue designada como secretaria general la exregidora Martha Todd Mena, y por primera ocasión se nombró a una vicepresidenta, cargo en el que se nombró a la también exregidora, Patricia Rojas Giles.

