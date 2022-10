Sheinbaum firma convenio de colaboración sobre digitalización con 2 municipios de NL

Ciudad de México, 22 de octubre (SinEmbargo).- Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, compartió con municipios de Nuevo León estrategias y políticas de Gobierno en materia de tecnología e innovación, seguridad, desarrollo económico y ciudad sustentable.

Durante su participación, Sheinbaum destacó la creación de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), la cual ha ayudado a colocar más puntos de Internet gratuito en toda la capital, pues tan sólo al inicio de la administración había 87 y al cierre de este año se alcanzarán 33 mil puntos.

“¿Cómo se logra eso? Pues acabando con la corrupción, acabando con los privilegios del Gobierno y eso nos permite tener recursos para poder abrir derechos, porque nosotros consideramos que el acceso a Internet es un derecho, así como la educación es un derecho, la salud es un derecho, es injusto que un joven que no tiene recursos económicos o un niño o una niña o un adulto no tenga acceso a Internet por no tener para pagar un plan”, expresó.