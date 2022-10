Carlos Sainz se queda con la pole del GP de EU; “Checo” Pérez saldrá noveno

MADRID, 23 (EUROPA PRESS).- El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) se hizo este sábado con la pole de cara al Gran Premio de Estados Unidos con la última vuelta de la Q3 en Austin, donde tendrá al ya campeón Max Verstappen (Red Bull) como mayor rival en busca de la victoria.

El madrileño llegó con ganas al Circuito de Las Américas, sin mirar a la clasificación general, quinto con opciones de buscar el podio, sino apuntando al hambre de victorias. No hubo sorpresa, con Ferrari y Red Bull arriba, pero con mínimas diferencias tocaba esperar a la bandera a cuadros.

Sainz logró la tercera pole de su vida hasta ahora con un tiempo de 1:34.356, 65 milésimas mejor que su compañero Charles Leclerc, pero el monegasco tiene una penalización de 10 posiciones en parrilla del domingo por cambios en el motor. Así, a la vera del español en primera línea saldrá Verstappen.

