Los aspirantes del PRIAN en la CdMx reportan fortunas “perdidas”, donaciones, joyas…

Ciudad de México, 22 de octubre (SinEmbargo).- Cada uno de los partidos que conforman la alianza Va por México tiene en la capital un candidato abierto para la Jefatura de Gobierno: por parte del Partido Acción Nacional (PAN) está Santiago Taboada; en el de la Revolución Democrática (PRD), Sandra Cuevas, y en el Revolucionario Institucional (PRI), Adrián Rubalcava.

Los tres se desempeñan como Alcaldes en Benito Juárez, Cuauhtémoc y Cuajimalpa, respectivamente, por lo que sus declaraciones patrimoniales están actualizadas en la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.

¿Qué dice de los aspirantes la información que declaran?

-Santiago Taboada

Al seguir las declaraciones de Taboada, la de 2021 y la de 2023, puede decirse que se trata de un político que perdió su riqueza en ese corto periodo. De acuerdo con el primer documento, el panista reportó ingresos anuales por 15 millones 422 mil 838 pesos derivados de “enajenación de bienes y arrendamientos”, sin explicar esos detalles.

Además, reportó tener el 80 por ciento de la empresa Grupo Empresario Casacon pero que no obtenía ingresos por ello.

A pesar de tener ingresos anuales por ese monto, sólo informó tener un departamento de 98 metros cuadrados que compró en 2012 y un vehículo de 474 mil pesos que adquirió en 2020.

Para el siguiente año, 2022, los ingresos anuales pasaron a 6 millones 150 mil 346 pesos generados por su sueldo como servidor público y 5 millones 097 mil pesos por “enajenación de bienes”.

Ya en 2023, Taboada solo vivió de su salario como Alcalde, que significó un ingreso anual de 1 millón 023 mil pesos.

-Sandra Cuevas

La Alcaldesa con más polémicas en los últimos años, quien llegó a la Cuauhtémoc bajo las siglas del PRD, contradice sus dichos públicos sobre su formación académica en este documento que se presenta ante la contraloría.

En enero de este año, Cuevas se defendió de dichos del Presidente Andrés Manuel López Obrador con su trayectoria académica:

“¿El presidente de la república mexicana, con todo respeto, pero quién es, qué estudió. Yo soy doctorante en derecho, tengo dos maestrías, me he ido a estudiar a 10 países. Vengo desde abajo, me formé desde abajo”.