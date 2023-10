Todo está listo para el Hell And Heaven 2023, acá algunos detalles imperdibles

¿Qué escenarios formarán parte de esta edición? ¿Hay transporte oficial para llegar al Foro Pegaso? Aquí algunos aspectos que se compartieron durante la conferencia de prensa previa al Hell and Heaven 2023 .

Ciudad de México, 22 de octubre (SinEmbargo).- El Hell and Heaven 2023 se realizará en el Foro Pegaso (en Toluca) el 3, 4 y 5 de noviembre con presentaciones de Guns N’ Roses, Slipknot y Muse como cabezas de cartel. A dos semanas de que esta edición versátil ocurra, se realizó una conferencia de prensa para platicar de los detalles y acá te dejamos los puntos imperdibles e este festival que contará con un horario de apertura a las 11:00 am los 3 días e el que niños de 3 a 10 años entran gratis acompañados de un adulto.

ESCENARIOS

El festival contará con cinco escenarios: HELL STAGE y HEAVEN STAGE, los escenarios gemelos que nunca se contraponen, lo que permite disfrutar de todas las bandas que se presentan en estos, como Guns N’ Roses, Slipknot y Muse. El viernes 3 de noviembre, Slipknot se presentará en el Hell Stage, mientras que Amon Amarth y Helloween tomarán el escenario Heaven. El día sábado el escenario Hell tendrá a Muse, Bad Omens y Poppy, mientras que el escenario Heaven y A Day To Remember. Para el domingo, Billy Idol, Rise of the Northstar y Rata Blanca estarán en el Heaven Stage y el Helll Stage verá a Gwar, Mudvayne y por su puesto a Guns N’ Roses.

En conferencia de prensa explicaron que el escenario TRVE STAGE es para las bandas con una propuesta más pesada como black metal, trash y death metal, para el sonido del metal como el de Exodus, Sodom y Carcass. En el Alternative Stage se presentarán bandas de Ska como Talco.

Con NEW BLOOD STAGE se busca tener un espacio para apoyar a nuevas bandas de México y América, propuestas como además de bandas ya conocidas que pueden dar un impulso a estos proyectos nuevos, tal es el que caso de Here Comes the Kraken.

TOURS OFICIALES Y HELLBUS

Ya sea de la Ciudad de México o de algún punto de la Republica Mexicana, la página del Hell And Heaven cuenta con una sección dedicada a los Tours oficiales para elegir alguno de los servicios que permitirá tener transporte y hospedaje: https://www.hellandheavenfest.com/tours.

Para quienes sólo buscan transporte de ciudades como Cuernavaca, Guadalajara, Morelia, Queretaro, Puebla y puntos de la Ciudad de México como Tacuba, Central del Norte, Observatorio, Naucalpan y Metro Acatitla, entre otros, está el HellBus, es decir, transporte de Flecha Roja que se puede comprar en viaje redondo o sencillo.

TIPOS DE BOLETOS Y ZONAS

El festival cuenta con tres tipos de boletos: General, que brinda acceso a todas las zonas generales del evento, además de activaciones y zona de juegos; el boleto y sección Preferente permite estar en una zona más cercana a los escenarios principales (Hell Stage y Heaven Stage) y brinda acceso a todas las zonas generales; el boleto VIP otorga acceso preferencial para evitar filas y tener un acceso al evento ágil y sencillo, además cuenta con zona exclusiva, en una plataforma elevada.

ZONA GASTRONOMICA Y ACTIVIDADES

El año pasado notaron que el área gastronómica tuvo mucho éxito así que este año contarán con más opciones, entre ellas bebidas de Grupo Modelo, New Mix, Jack Daniels, José Cuervo, Coca Cola, Big Cola; y comida de Cinemex, Hamburguesas, Tacos, Cielito Querido Café, Alitas, Tacos De Canasta, Pastes Kiko. También habrá una zona vikinga, zona mágica, carpa dark y actividades para divertirse.

LAS BANDAS DE BATTLE FOR HELL SE PRESENTARÁN EN EL HELL AND HEAVEN

La competencia de bandas se realizó en varios lugares nacionales e internacionales. En conferencia de prensa se reveló que llegaron 700 solicitudes de diferentes países, por lo que se realizaron eliminatorias en Canadá, Colombia y Costa Rica, por mencionar algunos, lo que habla de la importancia del metal en el continente. En México llegaron solicitudes de los 30 estados del país. Todas las bandas del certamen BATTLE FOR HELL se presentarán diversamente en los 5 escenarios del festival.

Una de las bandas ganadoras fue Skiner, Diego, bajista de la banda platicó en entrevista a SinEmbargo que la banda se integra por 4 personas, además de él están: Aquiles en la batería, Frank en la voz y Ozz en la guitarra. Diego compartió que todo ha sido muy rápido para ellos ya que se primer show en vivo fue en mayo de este año y desde ese momento todo ha sido una aventura. “Yo recomendaría que no se pierdan la oportunidad de irnos a ver, se pone bueno el show”, dijo Diego.

Para su presentación, Skiner está preparando algo muy especial por lo que ya están ensayando el set para brindar el mejor espectáculo posible.

