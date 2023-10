¿Cómo cuidar una orquídea? Algunos datos y consejos para tener esta hermosa flor

¿Sabías que la vainilla es una orquídea y es mexicana? ¿Qué sólo requieren la mitad de sombra? La orquídea es un flor fascinante.

Ciudad de México, 22 de octubre (SinEmbargo).- Las orquídeas son flores que cautivan, basta con verlas para maravillarse con su belleza, sin embargo esconden mucho más, por lo que visitamos un orquideario en Colima para conocer más acerca de esta flor. ¿Cómo cuidarla? ¿Qué hacer como consumidor frente a estas plantas en peligro de extinción? Fidel Maza de Viveplants nos explicó lo que debemos saber de estas flores.

“Las orquídeas son las plantas más maravillosas del mundo, son la familia de plantas más grande con casi 30 mil especies están en la franja tropical del planeta y algo muy importante es que México es un país que tiene mucha variabilidad de orquídeas”, compartió Fidel Maza Selvas, del orquideario Viveplants.

¿Qué recomendaciones nos da para tener una orquídea?

“Primero es muy importante reconocer que las orquídeas son muy fuertes, porque tienen muchos años en el planeta son de la época de los dinosaurios y siguen aquí, segundo que son plantas aéreas no necesitan mucho riego a menos que estén con la raíz desnuda completamente, si están en un medio de cultivo, sus raíces, no colgadas como en la naturaleza hay que cuidar que no se saturen de agua, por lo mismo regar sólo cuando sea totalmente necesario, sombra ala mitad, media sombra porque en la naturaleza están entre los arboles y festilzarlas de vez en cuando con atomizadores solubles”, reveló Fidel.

Orquídeas en peligro de extinción

En México las orquídeas más llamativas están en peligro de extinción, para ser un consumidor responsable no hay que extraer orquídeas de la naturaleza ya que afecta incluso al polinizador y al final, la flor no durará. Si se quiere tener una orquídea la opción son los viveros ya que son plantas hibridas, mejoradas y no se daña a la naturaleza.

Nancy Chávez https://www.sinembargo.mx/author/nancy-chavez Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.