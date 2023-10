“No nos quedemos esperando a que nos llamen, nos inviten”, amonesta Gálvez a panistas

Ciudad de México, 22 de octubre (SinEmbargo).– “Una Patria ordenada y generosa no será producto del trabajo de un día, sino del esfuerzo diario durante los próximos meses”, amonestó Xóchitl Gálvez el sábado, usando el lema de su partido, Acción Nacional (PAN). “No nos vayamos a quedar esperando a que nos llamen, a que nos inviten. Dejemos esas formas para otros tiempos. Hoy estamos en estado de guerra y tenemos que estar a la altura de las circunstancias”, afirmó la virtual candidata presidencial de Va por México al Comité Ejecutivo Nacional (CEN), la élite del panismo.

Las últimas encuestas dicen que la Senadora Gálvez no ha crecido en las preferencias electorales aunque tiene el apoyo de las tres fuerzas históricas de México: PAN, PRI y PRD. Gran parte de la culpa se atribuye a que no ha logrado echar a andar a los partidos políticos pero tampoco a los militantes, más allá de las organizaciones civiles entorno al empresario Claudio X. González. De allí que su participación en el consejo se tomó como una zarandeada, un intento por despertar a la acartonada élite panista.

“Estamos frente a un momento crucial. Lo que podemos perder no es la elección, lo que podemos perder es al país y recuperarlo después será mucho más difícil y levantarlo será mucho peor; para entonces México habrá quedado devastado, sin Estado de Derecho, sin instituciones, sin división de poderes; eso es lo que estamos arriesgando y estamos a tiempo de contener la descomposición de nuestro país. Tenemos mucho por hacer, que nadie se quede sentado esperando invitación, los tiempos de crisis no esperan cortesías, esperan valentía”, declaró la Senadora que no ha estado alejada del escándalo: apenas fue elegida para representar al PRIAN en 2024 le salieron varios escándalos, entre ellos, el plagio de su trabajo de titulación y la casa donde vive, que le fue vendida a bajo costo por una empresa amiga.