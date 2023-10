Berlín y Willars dominan los clavados panamericanos; Iga gana plata en estilo libre

La dupla dominó casi de principio a fin la prueba en el Centro Acuático del Parque Estadio Nacional, mientras que Iga sobresalió en los 200 metros estilo libre de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y avanzó un paso más para ir a los Juegos Olímpicos de París.

Por Débora Rey y Carlos Rodríguez

Santiago, Chile, 22 de octubre (AP) — México sumó su tercer oro en los clavados de los Juegos Panamericanos con el triunfo de Kevin Berlín y Randal Willars este domingo en la final de la plataforma de 10 metros sincronizado.

La dupla dominó casi de principio a fin la prueba en el Centro Acuático del Parque Estadio Nacional y recibió una calificación total de 419.94 puntos. El podio se completó con los canadienses Rylan Wiens y Nathan Zsombor-Murray y los colombianos Sebastián Villa y Alejandro Solarte.

“Ha venido una selección muy buena y todavía faltan bastantes competencias. Tuvimos una buena preparación y se está viendo”, afirmó Berlín, quien ya había ganado dos oros en Lima 2019 desde la misma altura individual y sincronizado. “Por mi parte muy satisfecho, aunque creo hubo algunos errores para seguir trabajando”.

La víspera, México había embolsado los dos oros en disputa con los triunfos de Gabriela Agúndez en plataforma de 10 metros y Osmar Olvera en trampolín de un metro.

En contraste, las mexicanas Arantxa Chávez y Carolina Mendoza se quedaron afuera del podio en la final de trampolín de un metro, categoría que no es olímpica. Canadá obtuvo su primera medalla de oro con el triunfo de Pamela Ware, quien recibió la mayor puntuación de 280.25. Su compatriota Mia Vallée y la estadounidense Hailey Hernández completaron el podio.

Berlín, de 22 años, emprendió su marca de café “Olimpiada Café” empujado por la necesidad de conseguir dinero para seguir compitiendo luego que perdiera su beca de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), que controla el presupuesto federal, en medio de un conflicto con World Aquatics.

El ente rector mundial no ha reconocido a las autoridades de la federación de natación de México y exige realizar nuevas elecciones.

Junto a Willars, de 21 años, habían ganado el bronce en la misma categoría del reciente Mundial de Fukuoka. También por la falta de financiamiento de CONADE, Willars recibió ayuda económica de las actrices mexicanas Karla Souza y Martha Higareda en la previa de sus primeros Juegos Panamericanos.

#Santiago2023 Arantxa Chávez🇲🇽 se queda cerca del podio en la prueba 1m de #Clavados. Chávez finalizó cuarta con 258.85 y Carolina Mendoza🇲🇽 octava con 236.50. 🥇 Pamela Ware🇨🇦 | 280.25

🥈 Mía Vallée🇨🇦 | 272.30

🥉 Hailey Hernández🇺🇸 | 261.75 pic.twitter.com/pwpVdoL9r1 — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) October 23, 2023

“En este tipo de competencias no se acaba hasta que se acaba. Sacamos una buena diferencia y sabíamos que podíamos meter un clavado de calidad en la última ronda. Había que cerrar la competencia. Lo hicimos bastante bien”, describió Willars sobre el duelo contra las otras cuatro parejas.

El oriundo de Tijuna competirá el miércoles en la prueba individual de plataforma 10 metros.

IGA GANA PLATA EN 200 METROS ESTILO LIBRE

En septiembre del año pasado, Jorge Iga decidió cambiar de entrenador y mudarse de residencia en Estados Unidos. Parece haber acertado.

Iga ganó el domingo la medalla de plata en los 200 metros estilo libre de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y dio un paso más en su sueño por ir a los Juegos Olímpicos de París.

Iga marcó un tiempo de 1:47.56 para quedar 19 centésimas detrás del estadounidense Cobby Carrozza, quien conquistó el oro.

Medalla de Oro para México!! 🥇🇲🇽 Los medallistas mundiales, Randal Willars y Kevin Berlín🇲🇽, se coronan campeones panamericanos en la prueba sincronizados 10m de #Clavados. 🥇 Berlín/Willars🇲🇽 | 419.94

🥈 Zsombor/Wiens🇨🇦 | 404.04

🥉 Villa/Solarte🇨🇴 | 383.19 México🇲🇽 ha… pic.twitter.com/NJ0O828Aeg — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) October 22, 2023

Frustrado por los altibajos en sus resultados, Iga tomó la decisión de salir de la Universidad de Arizona e irse a la de Virginia Tech, donde ahora estudia un posgrado. Ahí es entrenador por el español Sergio López, quien fue medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988.

“Decidí hacer un cambio para mejorar, era necesario tomarme las cosas más en serio”, dijo Iga, quien no logró los tiempos mínimos para ir a la cita olímpica de Tokio 2020.

Decidido a que las cosas fueran diferentes hacia París 2024, el mexicano de 26 años eligió la tutela de López, quien clasificó a ocho competidores a Tokio 2020, entre ellos el canadiense Santo Condorelli, quien ganó una medalla de plata en relevos de esa justa.

Bajo la mentoría del entrenador español, Iga no sólo modificó sus entrenamientos en la alberca sino también su nutrición fuera de ella. Perdió 10 kilogramos, algo que le ha valido para mejorar sus marcas desde que llegó a su nuevo domicilio.

“Me siento mucho más ligero además también trabajé en la parte mental con un psicólogo y todo eso me ha funcionado a la perfección. Voy por buen camino”, agregó el competidor, quien este año fijó un tiempo de 1:46:43 en los 200 metros libres para imponer un récord mexicano.

Medalla de Plata para México!! 🥈🇲🇽 Jorge Iga🇲🇽 se cuelga la presea plateada al concluir segundo en la final de los 200m libres, registrando un tiempo de 1:47.56. 🥇 Coby Carroza🇺🇸 | 1:47.37

🥈 Jorge Iga🇲🇽 | 1:47.56

🥉 Murillo Setin🇧🇷 | 1:47.95 pic.twitter.com/Ivb9izWTNb — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) October 22, 2023

El estar en el entorno universitario estadounidense ha alejado a Iga de los problemas entre dirigentes que dejó sin apoyos económicos a todos los deportistas mexicanos de deportes acuáticos desde enero pasado.

Iga también ha decidido buscar por cuenta propia con la iniciativa privada para patrocinar los viajes de competición.

“Ha sido duro no tener apoyos, pero creo que ya aprendimos a vivir con eso y a buscar apoyos de otras formar”, dijo Iga. “En mi caso mi motor son las empresas privadas que creen en mí y apuestan por el deporte, esta medalla se la están sacando ellos”.

Aunque logró quizá el éxito más importante de su carrera en Santiago, Iga no se conforma porque le falta el más importante que es ir a unos Juegos Olímpicos. “Ha sido un camino duro de altas y bajas, ya no soy tan joven como era antes, pero he mostrado que con resiliencia y trabajo todo puede llegar”, remarcó. “Ahora queda seguir trabajando y darlo todo para tratar de llegar a París”.