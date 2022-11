De “Yolanda” a “El tiempo pasa”: 10 éxitos de un trovador cubano inolvidable (VIDEOS)

“Yolanda”, “El Breve Espacio en que no Está”, y hasta el tema “El amor de mi vida” para la telenovela homónima de TV Azteca son algunas de las canciones por las que muchos recuerdan con cariño al cantautor que recién falleció este lunes.

Ciudad de México, 22 de noviembre (SinEmbargo).- La noche de este lunes concluyó con la lamentable noticia del fallecimiento del cantautor cubano, Pablo Milanés, a la edad de 77 años.

Como representante de la trova —al igual que Silvio Rodríguez, Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina, Mercedes Sosa y Fernando Delgadillo, por mencionar algunos ejemplos—, Milanés, gracias a su carrera de más de 40 años, reflejó en sus letras sentimientos de gran pureza como el amor y la desilusión, sentires también incluidos en canciones de temática social.

Hablar sobre la discografía de Pablo Milanés es adentrarse a una apabullante discografía especializada en el género de la trova; sin embargo, existen temas que, tanto el público como la crítica, han ovacionado como parte del trabajo fundamental del artista cubano.

EL AMOR DE MI VIDA

Pablo Milanés colaboró con el productor y fundador de Argos, Epigmenio Ibarra, para la creación de una canción que fungiera como tema principal para la telenovela de TV Azteca, “El amor de mi vida” (1998-1999), adaptación mexicana de su homóloga venezolana “La señora Cárdenas” (1977 y 1993).

La recepción de la telenovela —protagonizada por Claudia Ramírez, José Ángel Llamas, Verónica Merchant, Ernesto Gómez Cruz, Ana Ofelia Murguía, entre otros más— provocó el acercamiento de nuevos públicos mexicanos hacia Pablo Milanés, demostrado a través de su espectáculo agotado en el Auditorio Nacional en febrero de 1999, aseguró Llamas de acuerdo con una nota del periodista Arturo Cruz Bárcenas del diario La Jornada.

“Si este ha sido un producto [‘El amor de mi vida’], es por la entrada del tema de Milanés, que es fortísima, muy cierta; es la voz de Daniel [personaje de Llamas]. Es su conciencia; lo que le pasa”, dijo al diario.

“El tema de la telenovela Pablo lo entendió perfectamente. Hay frases de la canción que me fascinan, como esa parte donde dice que el ángel llegó… haz renacido… es bellísima. hay gente que en la calle me ha preguntado ‘oye, tú eres la de la telenovela de Pablo Milanés’. Su canción ha ayudado a la telenovela”, relató Patricia Llaca en el mismo medio.

Luego de darse a conocer la muerte de Milanés, el propio Epigmenio Ibarra recordó ese momento, agradeciendo al cantautor por realizar el tema para la telenovela de TV Azteca.

“Me acabo de enterar de la muerte de mi queridísimo Pablo Milanés.Lo conocí desde su 1er concierto en México.Cuando se lo pedí accedió generosamente y compuso e interpretó El amor de mi vida”, escribió el productor en su cuenta de Twitter.

Ay Pablo te moriste.

No será breve el espacio que dejas pero volviste a pisar las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada.

“A las aladas almas de las rosas

del almendro de nata te requiero,

que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero” pic.twitter.com/U2Gy35gziZ — epigmenio ibarra (@epigmenioibarra) November 22, 2022

MI VERSO ES COMO UN PUÑAL

Esta canción pertenece a su álbum De versos de José Martí (1975): disco debutante del trovador donde musicalizó poemas del poeta cubano referido en el título.

Martí, además de poeta, fue un político cubano, además de fundador del Partido Revolucionario Cubano. Asimismo, organizó la Guerra de Independencia de Cuba, lucha por la que murió el 19 de mayo de 1895.

Además de ser considerado iniciador del modernismo literario en Hispanoamérica, representa los ideales que el propio Pablo Milanés adoptaría durante su apoyo a la Revolución cubana, aunque igualmente siendo crítico de las consecuencias de la misma.

“Yo sé de un pesar profundo / entre las penas sin nombres: / ¡la esclavitud de los hombres / es la gran pena del mundo!”.

LA VIDA NO VALE NADA

Canción perteneciente a su álbum homónimo de 1976, es un filoso tema que queda como un manifiesto del canto comprometido y un desdén a las posturas impasibles. Como muestra de ello versos como los siguientes:

“La vida no vale nada cuando otros se están matando / y yo sigo aquí cantando, cual si no pasara nada. / La vida no vale nada si escucho un grito mortal / y no es capaz de tocar mi corazón que se apaga. […] La vida no vale nada si ignoro que el asesino / cogió por otro camino y prepara otra celada”.

AÑOS (EL TIEMPO PASA)

De 1978, esta canción de Pablo Milanés forma parte del repertorio de desamor del trovador; sin embargo, de acuerdo con una nota de Juan Manuel Mannarino para el diario La Nación, la intención del tema era contrastar con canciones del desvanecimiento de un amor de años y no uno juvenil.

“¿Qué quise plasmar? Lo que se puede comprender en la vida de un matrimonio de larga duración, uno de esos que no se odian ni se tienen rencor y se quieren; pero bueno, los años son los años”, dijo.

“Pasan los años y cómo cambia lo que yo siento / Lo que ayer era amor, se va volviendo otro sentimiento”.

YO PISARÉ LAS CALLES NUEVAMENTE

Tres años después del golpe de Estado en Chile, donde murieron casi 800 personas, incluyendo el Presidente de ese entonces, Salvador Allende, y el cantautor Víctor Jara, Pablo Milánes realizó una canción de protesta por lo ocurrido.

El tema, también perteneciente en el disco La vida no vale nada, lejos de expresar una furia por la operación comandada por el dictador Augusto Pinochet, ofrece un mensaje esperanzador para el pueblo chileno, al cual espera que pronto encuentre la paz que le fue arrebatada.

“Yo pisaré las calles nuevamente / De lo que fue Santiago ensangrentada / Y en una hermosa plaza liberada /Me detendré a llorar por los ausentes. […]Retornarán los libros las canciones / Que quemaron las manos asesinas / Renacerá mi pueblo de su ruina / Y pagarán su culpa los traidores”.

En abril de 1984, apenas meses desués del fin de la dictadura argentina de Jorge Rafael Videla, Pablo Milanés y Silvio Rodríguez ofrecieron un concierto en dicho país, siendo de los primeros artistas de la Nueva Trova Cubana en llegar a Argentina.

En dicho espectáculo conjunto, Milanés deleitó al público argentino con el tema de esperanza para los chilenos.

YO NO TE PIDO

Las letras de Pablo Milanés se caracterizan por una intensificación de los sentimientos y “Yo no te pido”, el cual salió en el disco No me pidas (1978), es una clara muestra de ello, donde el narrador de la canción pide a su ser amado que le cumpla con cosas que, aunque parecieran elementales, son de gran vitalidad para él como seguir “llenado este minuto de razones para respirar”.

Después, el narrador revela que ha pasado algo que “no va a negar”, por lo que podría atribuírse de un tipo de culpa del pasado, aunque insiste en su amor por la otra pesona, a tal punto que no da importancia a lo que digan los demás.

La canción ha sido erróneamente atribuída al poeta Mario Benedetti; sin embargo, cada uno de los versos fueron escritos por el trovador cubano.

“Yo no te pido que me firmes / diez papeles grises para amar. /Sólo te pido que tu quieras / las palomas que suelo mirar”.

AMO ESTA ISLA

Esta canción del álbum, Yo me quedo (1982), habla sobre una visión idílica del modus vivendi caribeño o isleño, por lo que en la letra también prevalece un rechazo a la inmensa masa continental de América.

“Jamás podría pisar tierra firme, / porque me inhibe. […] No me hablen de continente / que ya se han abarrotado, / usted mira a todos lados, / y lo ve lleno de gente”.

PARA VIVIR

El tema número dos del mencionado La vida no vale nada (1976) contrasta con su sentir amoroso de otros temas con una antítesis: una romance que se desvanece.

“Muchas veces te dije. / Que, antes de hacerlo, había que pensarlo muy bien. / Que a esta unión de nosotros / le hacía falta carne y deseo también”.

YOLANDA

Este es uno de los temás más queridos y recordados del cantautor cubano. Perteneciente al disco Yo me quedo, de 1982, su título refiere a Yolanda Benet —actriz, productora y asistente de dirección para cine y televisión—, quien también fue pareja de ese entonces de Milanés.

La canción la escribió Milanés dedicada a ella después de que diera luz a su hija Lynn Milanés.

Tanto esta historia sobre su origen, como la propia letra, ha hecho de “Yolanda”, de las canciones más icónicas de Milanés.

“Cuando te vi sabía que era cierto / Este temor de hallarme descubierto / Tú me desnudas con siete razones / Me abres el pecho siempre que me colmas”.

EL BREVE ESPACIO EN QUE NO ESTÁ

Esta canción, también considerado un monumento y una oda al amor, forma parte, junto con “Yolanda”, de las obras más adoradas y veneradas de Milanés.

Este tema forma parte del álbum Comienzo y final de una verde mañana, de 1984, y se caracteriza por una letra que, aunque el protagonista hablaba desde una añoranza por su ser amado y expresa la confusión que le provoca las diversas respuestas que recibe por parte de él; sin embargo, prevalece un amor incondicional.

“Todavía no pregunté ‘¿te quedarás?’ / Temo mucho a la respuesta de un ‘jamás’. / La prefiero compartida / antes que vacias mi vida. / No es perfecta, más se acerca”.