¡Hasta siempre! Políticos y figuras reaccionan al fallecimiento de Pablo Milanés

Ciudad de México, 22 de noviembre (SinEmbargo).- Políticos y distintas personalidades han reaccionado en redes sociales al fallecimiento del cantante cubano Pablo Milanés.

Luego del deceso del trovador, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, fue de los primeros en hablar sobre lo ocurrido, recordando la gran influencia que tuvo su música en él.

“La vida de muchos, entre los que me incluyo, no se explicaría sin su música. Gracias por tanto”, escribió en su cuenta de Twitter.

Por su parte, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que la muerte de Milanés duele y “nos queda su bella música y letras”, para después citar fragmentos de “El breve espacio en que no estás”.

Además, la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, también escribió un mensaje en honor al artista cubano, quien referenció a la canción “A Caminar”.

“Cantamos con sus canciones y nos llenó el corazón y el alma. Hoy fue llamado a cantar al sublime concierto de la eternidad. Descanse en paz Pablo Milanés”, escribió el Senador morenista José Narro Céspedes.

“Mi generación no se entiende sin tu música y tu espíritu rebelde. Tuve el privilegio de compartir tu canto con un Zócalo lleno y escucharte siempre. En las buenas y en las malas”, reaccionó Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social durante el sexenio del entonces Presidente Enrique Peña Nieto.

Duele la muerte de Pablo Milanés. Nos queda su bella música y letras y el hasta siempre. …Todavía yo no sé si volverá, Nadie sabe al día siguiente lo que hará. Rompe todos mis esquemas⁰No confiesa ni una pena. No me pide nada a cambio de lo que dá… pic.twitter.com/P8B8ImKA9u

