¡No te pierdas el partido de México vs Polonia! ¿A qué hora y en dónde lo puedes ver?

La Selección Mexicana enfrentará al equipo europeo en la fase de grupos de Qatar 2022 este martes 22 de noviembre a las 10:00 horas.

Por Juan Carlos Navarro

Ciudad de México, 22 de noviembre (AS México).- El día de la verdad llegó para México y Polonia. La Selección Mexicana hace su presentación en la Copa del Mundo de Qatar enfrentando al equipo europeo, donde el resultado será fundamental para las aspiraciones de ambas escuadras de poder estar en la siguiente fase.

Los dirigidos por Gerardo Martino llegan con dudas después de diversos resultados adversos en los años más recientes. Sin embargo, el cuadro Tricolor llega con una racha de seis partidos sin perder en su debut de las ediciones más recientes de la Copa del Mundo. El director técnico argentino apeló a la unión del grupo durante su última conferencia de prensa previo a este compromiso.

Del otro lado, las “Águilas Blancas” afirman sentirse en el mismo nivel que la escuadra azteca. Sin embargo, cuentan en sus filas con Robert Lewandowski, delantero del FC Barcelona e histórico goleador de Bundesliga y UEFA Champions League. Las emociones de este enfrentamiento en el Grupo C del Mundial comenzarán a partir de las 10:00 horas de este martes 22 de noviembre desde la cancha del Estadio 974.

Se acabó el tiempo de preparación y es momento del primer examen para estas dos escuadras. México llegó a esta Copa del Mundo luego de ser segundo lugar del octagonal final de la Concacaf. Sin embargo, la afición mantiene sus dudas respecto a este grupo debido a que no pudieron derrotar a Estados Unidos y Canadá en las eliminatorias. Además, en los años recientes, cayeron en la final de Copa Oro y Liga de Naciones.

También durante su preparación en partidos amistosos sufrieron derrotas ante Colombia, Suecia y Uruguay. A pesar de esto, Gerardo Martino asegura que el grupo se mantiene unido y que es mentalmente muy fuerte, algo que parece ser acertado luego del buen ambiente observado durante los entrenamientos. Una de las principales dudas es la del jugador que será el hombre que ocupe el puesto de delantero centro: Henry Martín o Rogelio Funes Mori.

Mientras tanto, los polacos mostraron una postura de respeto durante su conferencia de prensa previa. El director técnico del equipo europeo resaltó la trayectoria de Gerardo Martino y la experiencia con la que cuenta el plantel mexicano. Por su parte, el portero titular, Wojciech Szczęsny aseguró que tiene como referencia las actuaciones de Guillermo Ochoa en las Copas del Mundo. Además, Robert Lewandowski estará buscando su primera anotación en este torneo luego de haberse ido en blanco durante Rusia 2018.

MÉXICO VS POLONIA: ¿EN QUÉ HORARIO SE JUEGA?

Este partido comenzará desde las 10:00 horas de este martes 22 de noviembre desde la cancha del Estadio 974 para continuar con las acciones de la Copa del Mundo.

¿EN QUÉ CANAL SE PUEDE VER EL PARTIDO?

Para ver este partido, podrás sintonizar las pantallas del canal 5 de Televisa o el canal 7 de TV Azteca. O si lo prefieres, también estará disponible en la señal de TUDN, Vix+ y Sky Sports en tu sistema de televisión de paga.

𝙀𝙡 𝙓𝙄 𝙢𝙪𝙣𝙙𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩𝙖. ¡Con esta alineación jugaremos nuestro primer partido de #Qatar2022 ante #POL!

¡Con el corazón ♥️, México! #MéxicoDeMiVida pic.twitter.com/465pUcMb4k — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 22, 2022

¿CÓMO VER EL PARTIDO EN INTERNET?

Sigue las acciones de este encuentro a través de As.com. Tendremos para ti la previa, narración minuto a minuto, estadísticas en tiempo real, videos con las mejores acciones, la crónica, reacciones, videos y la mejor información que necesitas tras el resultado.

¿CÓMO VER EN APPS EL MÉXICO VS POLONIA?

Descarga la aplicación de TUDN, Azteca Deportes, Vix+ o Blue to go video everywhere para cualquiera de tus dispositivos móviles, utiliza tu cuenta de televisión de paga y mira este partido dondequiera que estés el martes 22 de noviembre a partir de las 10:00 horas.

