AMLO pide al Poder Judicial cesar el influyentismo político en dictamen de sentencias

Ciudad de México, 22 de noviembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al Poder Judicial de estar llenos de influyentismo político y burocratismo por obstruir la justicia, y no dictar las condenas en tiempo y forma.

“Desde luego hay influyentismo político, hay burocratismo, hay prácticas dilatorias en los procesos judiciales, hay corrupción en los juzgados, hay de todo. La ventaja es que frente a todos esos obstáculos hay una voluntad de parte nuestra de que se haga justicia”, afirmó el Presidente.

Además López Obrador hizo un llamado al Poder Judicial para que no caiga en la indolencia y en el burocratismo, en los casos relacionados con personas que permanecen en la cárcel sin sentencia o que se ha comprobado que fueron torturadas para inculparse de delitos que no cometieron.

“Que no estén en la cárcel inocentes, y los que fueron torturados obtengan su libertad y que no valgan las amenazas de nadie. Es tortuoso porque hay jueces que no quieren dictar condenas para seguir empapelando y demorando los casos y no se pueda liberara personas”, mencionó.

“Es muy grave que permanezcan años en la cárcel inocentes o gentes que se tuvieron que declarar culpables porque fueron torturadas. Está demostrado hasta por organizaciones internacionales que fueron víctimas de tortura. Cómo vamos a estar hablando de impartición de justicia si no actuamos, si no hay justicia pronta, expedita”, agregó.

Por su parte, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dio a conocer esta mañana que del 27 de octubre al 21 de noviembre 289 personas han obtenido su libertad de prisiones en México por injusticias del sistema penitenciario o problemas de salud.

De julio a la fecha sumamos ya 3 mil 648 preliberaciones y amnistías, seguiremos trabajando de forma coordinada para hacer actos de justicia en favor de personas que no han cometido delitos graves, mujeres, indígenas y con enfermedades o en condiciones vulnerables. 🇲🇽 pic.twitter.com/mUqKcdVatk — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) November 22, 2022

Además, informó que julio a la fecha suman ya tres mil 648 libertades y 190 amnistías. Asimismo, recordó que para otorgar amnistías se requiere que las personas tengan sentencias.

La funcionaria detalló que en el caso de Israel Vallarta, detenido por secuestro desde 2005 por el mediático caso de la francesa Florence Cassez, es necesario que reciba una sentencia para que el Poder Ejecutivo pueda intervenir para su liberación.

“Estamos esperando sentencia, sea declarándolo responsable o absolutoria, pero necesitamos esa sentencia para que el Poder Ejecutivo pueda intervenir. Nosotros estamos con la confianza de que este año pudiéramos tener este resultado y que pudiéramos intervenir”, dijo.

El pasado 29 de julio de 2021, el Presidente López Obrador había adelantado que, en coordinación con la Secretaría de Gobernación (Segob), realizaría un decreto para liberar a las personas que llevan más de 10 años en prisión y no han sido sentenciadas por el fuero federal; a los adultos mayores de 75 años que estén en las cárceles del fuero federal y que no hayan cometido delitos graves; a los adultos mayores de 65 años con enfermedades crónicas y que no hayan llevado a cabo delitos graves, y a todo interno que haya sido torturado durante el proceso de detención y se pueda comprobar a través del protocolo de Estambul.