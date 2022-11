NY elimina plazo para presentar demandas por abuso sexual con ley Adult Survivors Act

Por Michaell Hill

Albany, Nueva York, EU, 22 de noviembre (AP) — Las víctimas de abuso sexual en Nueva York tendrán una oportunidad única de presentar demandas por tales ofensas a partir del jueves, bajo una nueva ley que probablemente provocará un torrente de denuncias contra guardias penitenciarios, gerentes de empresas, médicos y figuras prominentes como el expresidente Donald Trump.

Por un año, el estado eliminará los plazos usuales para presentar ese tipo de demandas, permitiendo a los afectados pedir compensación por agresiones ocurridas hace años o incluso décadas.

Los activistas dicen que la ley Adult Survivors Act es un paso importante en el examen de conciencia nacional sobre la violencia sexual y podría otorgar algo de justicia para quienes necesitaban un tiempo debido al trauma, sentimientos de vergüenza o temores de represalias.

"In order to get your power back, your voice back and that sense of self-worth, self-esteem, self-value, is to stand up for yourself, right?" @DonnaHylton on the #AdultSurvivorsAct @ALPOL_ https://t.co/7OZtRBHEy6

— Michael Polenberg (@PolenbergM) November 22, 2022