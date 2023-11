Dabiz Muñoz es reconocido por tercer año consecutivo como el mejor chef del mundo

Dentro de las y los mejores 100 cocineros del mundo hubo cuatro connacionales: Jorge Vallejo (27), Santiago Lastra (38), Karime López (59) y Francisco Ruano (70).

Ciudad de México, 22 de noviembre (SinEmbargo).- El español Dabiz Muñoz fue reconocido como el mejor cocinero del mundo por los premios The Best Chef Awards por tercer año consecutivo, celebrados ayer en Mérida, Yucatán.

David Muñoz escribió en sus redes sociales que el reconocimiento no es para él, sino para la gastronomía española, pues sin las y los cocineros que lo precedieron, no hubiera sido posible compartir los platillos.

“Esto no es un reconocimiento a mi persona, es un reconocimiento a la increíble gastronomía española. He tenido la inmensa fortuna de nacer y crecer culinariamente al abrigo de una familia de cocineros españoles sin igual, de los que he aprendido y me he inspirado. Por ello, no hay que olvidar el pasado y entender que si este reconocimiento es posible, es gracias a tantos y tantos cocineros españoles que mucho antes que yo le contaron al mundo (y lo siguen haciendo en la actualidad) que España es un país para comérselo”, compartió.

Dentro de las y los mejores 10 se encontraron: Albert Adrià, de España, en segundo lugar; Ana Ro, Eslovenia, en tercero; René Redzepi, Dinamarca, en cuarto; y Andoni Luis Aduriz, de España, en quinto; completan la lista Rasmus Munk, Mateu Casañas, Oriol Castro, Eduard Xatruch, Joan Roca, Junghyun Park y Rodolfo Guzmán.

La y los cuatro mexicanos que estuvieron dentro de la lista fueron: Jorge Vallejo (27), de Quintonil, en Ciudad de México; Santiago Lastra (38), del restaurante KOL en Londres; Karime López (59), de la Osteria Gucci en Florencia; y Francisco Ruano (70), del restaurante Alcalde, en Guadalajara.

Asimismo, Wilson Alonzo y Roberto Solís fueron acreedores al premio de mejor chef local (The Best Chef Local Award) por su trabajo como exponentes de la cocina yucateca.

La ceremonia de premiación se realizó en el Centro Internacional de Congresos de Yucatán, donde se cerró la séptima edición de los premios The Best Chef, que un año más contaron con mesas redondas y presentaciones dentro de Area Talks y Food Meets Science.

Además, todas estas actividades formaron parte del programa de la segunda edición del Festival Sabores de Yucatán, una muestra que incluyó circuitos gastronómicos, programas académicos para el fomento de la producción local y seis manos cenas, entre otras actividades.