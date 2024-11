VIDEOS ¬ La México-Querétaro colapsa (otra vez). Vehículos forman fila kilométrica

Ciudad de México, 22 de noviembre (SinEmbargo).- La autopista México-Querétaro, con dirección a la Ciudad de México, presenta una intensa carga vehicular que ha generado una fila kilométrica de automóviles, esto a 24 horas de un suceso similar en la misma carretera.

Desde las primeras horas del día, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) dio a conocer que un “incidente fuera de la jurisdicción” de la dependencia fue el motivo por el que la carretera, a la altura del kilómetro 42 a la salida del poblado Teoloyucan, ha estado paralizada.

Varias fotografías y videos subidas en redes sociales muestran el caos vial que ha generado la súbita paralización de la circulación vial en la México-Querétaro.

Para las 10:03 horas, Capufe reiteró que continúa la carga vehicular intensa, por lo que ha exhortado a ciudadanos a comunicarse a través del 074 y las redes sociales del organismo para recibir mayor información al respecto.

Además, pone a disposición el teléfono 088 de la Guardia Nacional en Carreteras para obtener mayores detalles.

Las vías alternas viales para quienes se dirigen hacia el Estado de México son la Vía Arco Norte y el Circuito Exterior Mexiquense.

MÉXICO-QUERÉTARO VUELVE A SUFRIR CAOS

Este incidente surge luego de que ayer se reportara un cierre por hasta 19 horas de la autopista México-Querétaro. En esta ocasión, debido al choque de dos tractocamiones. En ese lapso se veían filas kilométricas de autos y camiones que quedaron atrapados en el tráfico.

Medios reportaron que el choque causó el derrame de una carga de combustible de uno de los vehículos accidentados. Las autoridades demoraron horas en las labores de limpieza para poder despejar uno de los carriles. Todavía se reportan largos tramos con avance nulo o lento.

@GN_MEXICO_ llevamos varados desde las 3:40 AM sobre carretera México- Querétaro y no se mueve por un percance en Querétaro y según se despeja me Coyotepec. No tenemos agua ni alimentos, ya vamos para 8 hrs AYUDA por favor @CAPUFE @CiroGomezL @UnoNoticias pic.twitter.com/NebF0QZE2N

— Thelma Aggretsuko👩🏻‍🎤 (@THELMAKIDDO) November 21, 2024