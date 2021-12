“Llena de amor familiar”: Angélica María presenta Una navidad no tan padre

Ciudad de México, 22 de septiembre (SinEmbargo).– La más bella temporada del año está aquí. Después de un tormentoso 2020 y meses aún de incertidumbre, la mejor opción es pasar estas fechas junto a nuestros seres queridos y agradecer por tenerlos a nuestro lado.

A parte de las cenas que reúnen a la familia y a amigos, sentarse frente a pantalla y ver una divertida película es un excelente plan para una tarde de frío, y qué mejor que hacerlo con Una navidad no tan padre, la nueva comedia mexicana de Netflix protagonizada por Angélica María y Héctor Bonilla.

Fue por allá del 2016 cuando estrenó Un padre no tan padre, la primera cinta en la que el cascarrabias Don Servando (Héctor Bonilla) fue expulsado del casa de retiro en la que estaba y tuvo que irse a vivir con su hijo Fran (Benny Ibarra) y un montón de desconocidos a los que hizo la vida de cuadritos. El filme, que estrenó en salas de cine, sumó 2 millones de asistentes, ahora Netflix le puso el ojo y dio paso a una secuela de la que ahora es parte la primera actriz Angélica María con su personaje de Alicia, la tía de Alma (Jacqueline Bracamontes), la nuera del gruñón Don Servando.

“Es un personaje divertidísimo. Su sobrina, y la familia que formó, van a visitarla para pasar la Navidad con ella en su casa en la playa. Pero esta señora es una señora que le gustan sus tradiciones, que no le gustan mezclarlas, que le gusta su nacimiento, que le gusta todo lo mexicano, y no le parece nada de lo que venga de otros países. No precisamente lo americano, lo que sea no le gusta, a ella le gusta sus tradiciones”, explica la llamada “novia de México”, Angélica María, en entrevista con SinEmbargo.