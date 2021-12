Biden elogia a Trump tras admitir que recibió su refuerzo contra la COVID-19

Ciudad de México, 22 de diciembre (La Opinión).- El martes, el Presidente Joe Biden dio crédito a la Administración Trump por el desarrollo de la vacuna contra COVID-19 y elogió a su predecesor, Donald Trump, por recibir una vacuna de refuerzo, lo que marca un momento raro en el que los dos hombres han encontrado puntos en común desde el Día de la Inauguración.

“Recibí mi vacuna de refuerzo tan pronto como estuvieron disponibles”, dijo Biden durante un discurso de la Casa Blanca sobre los esfuerzos de su administración para abordar la variante Ómicron de COVID-19, y agregó: “y el otro día el expresidente Trump anunció que había recibido su vacuna de refuerzo”.

Las personas no vacunadas enfrentan un riesgo 10 veces mayor de dar positivo en la prueba y un riesgo 20 veces mayor de morir por COVID-19 que las personas completamente vacunadas que también han recibido un refuerzo, según datos publicados recientemente por los Centros para Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

Donald Trump admits on stage that he got a vaccine booster shot, but his Dallas audience then begins to boo him. Hope his supporters will listen—#Omicron is coming. #GetBoosted #vaccinate pic.twitter.com/Oq4QynKdjt

— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) December 20, 2021