Gobierno británico reduce tiempo de aislamiento de contagiados COVID de 10 a 7 días

Londres, 22 dic (EFE).- Las personas infectadas con la COVID-19 podrán reducir de 10 a 7 días el aislamiento en Inglaterra, siempre que den negativo en dos test antes de cumplir ese periodo, informó este miércoles el Gobierno británico.

Las pruebas deberán hacerse en el sexto y séptimo día del aislamiento, agregaron las autoridades, cuya decisión fue tomada tras consultar con los expertos científicos.

Las otras regiones británicas mantienen la exigencia de mantener el aislamiento a los positivos durante diez días.

El titular de Sanidad, Sajid Javid, declaró hoy a los medios que esto permitirá reducir los problemas que se han presentado por la cantidad de gente que no puede acudir al trabajo, sobre todo los sanitarios, por dar positivo en COVID.

Esta información sale a la luz después de que el Primer Ministro británico, Boris Johnson, indicase el martes que no hay intención de establecer nuevas restricciones para contener el coronavirus antes de Navidad.

Según las últimas cifras oficiales, el Reino Unido registró ayer 90 mil 629 nuevos contagios y otras 172 muertes.

