AMLO confirma aplicación de la vacuna de refuerzo para maestros y personal de salud

Ciudad de México, 22 de diciembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer este miércoles que maestros y personal de salud recibirán la vacuna de refuerzo contra la COVID-19 una vez que haya concluido la aplicación a adultos mayores.

Desde Palacio Nacional, el mandatario federal indicó que aún no hay fecha exacta en la que se llevará a cabo la inmunización para este sector, sin embargo, ejemplificó que cuando se termine de vacunar a los adultos mayores en la Ciudad de México se iniciará con el personal de salud y docente.

“No hemos parado de vacunar a adultos mayores. Va bien el avance. Ya prácticamente terminamos en la Ciudad de México y así en otros estados vamos a seguir avanzando. Y al terminar aquí en la ciudad, por ejemplo, ya vamos con el personal de salud de refuerzo y maestros”, añadió el Jefe del Ejecutivo federal.

En cuanto a la vacunación para niños y niñas, el Presidente López Obrador dijo que esta decisión dependerá de las recomendaciones de los expertos tanto del país como de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En ese sentido, el funcionario consideró que la próxima semana los especialistas de salud de México podrán dar una respuesta.

“Va a depender de los especialistas de nuestro país sobre su conveniencia, si es recomendable, si no es riesgoso lo de la vacunación para los niños. Ver qué dice al respecto la Organización Mundial de la Salud y si está recomendado, nosotros lo vamos a hacer. Lo que no queremos es llevar a cabo algo que no sea conveniente e innecesario. Yo pienso que la próxima semana, el martes, los especialistas de salud ya podrían dar una respuesta”, concluyó.