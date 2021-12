Marvel comparte el tráiler y póster de Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Sam Raimi, conocido por la trilogía de Spider-Man entre los años 2002 y 2007, contará con la pluma de Jade Halley Bartlett y Steve Ditko.

Por Alejandro Castillo

Ciudad de México, 22 de diciembre (AS México).- Doctor Strange in the Multiverse of Madness comparte su primer gran teaser tráiler. El nuevo capítulo del personaje interpretado por Benedict Cumberbatch anticipa un evento relevante para UCM. El video no deja lugar a dudas: Marvel va muy en serio en 2022.

Asimismo Marvel ha compartido cómo luce el póster oficial de este filme, que se estrenará en cines el próximo 6 de mayo de 2022.

TODO LO QUE SE SABE

Sam Raimi será el encargado de encajar las piezas de un puzle cada vez más emocionante para el aficionado. El director, conocido por la trilogía de Spider-Man entre los años 2002 y 2007, contará con la pluma de Jade Halley Bartlett y Steve Ditko.

“Tras los eventos de Avengers: Endgame, el Dr. Stephen Strange continúa su investigación sobre la gema del tiempo. Un viejo amigo convertido en enemigo busca destruir cada hechicero de la Tierra, molestando los planes de Strange y provocándole que desate una maldad indescriptible”, afirma la productora en nota de prensa. “El multiverso es un concepto sobre el que sabemos muy poco”, concluyen.

Pocos rostros han confirmado su participación en la película, salvo el grupo protagonista. A Benedict Cumberbatch (Dr. Stephen Strange) se le sumarán Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff), Rachel McAdams (Dr. Christine Palmer), Benedict Wong (Wong), Chiwetel Ejiofor (Mordo) y Xochitl Gomez (América Chavez).

Recientemente supimos a través de Hasbro algunos de los aspectos que lucirán los héroes en la película. El propio Strange contará con mínimo 3 aspectos alternativos, desde su forma astral hasta la nueva versión Defender Strange, que le sitúa con una indumentaria similar al que lucía en los cómics de los Defensores de 2011.

