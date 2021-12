AMLO descarta cambio de titular en la FGR; se dice satisfecho con la labor de Gertz

El Presidente Lopez Obrador calificó el encuentro de Santiago Nieto Castillo con el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, como “amistoso” y “normal”. También dijo desconocer de qué se habló en la reunión.

Ciudad de México, 22 de diciembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo estar satisfecho con el trabajo del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, por lo que descartó un cambio en la dependencia.

“Primero, es mucha la imaginación al pensar que va a cambiarse al Fiscal Gertz Manero. No hay ninguna razón. No podría hacerse legalmente. Y nosotros, el titular del Ejecutivo federal está satisfecho con la labor del Fiscal General de la República. Entonces es parte de las especulaciones, de los rumores, de la politiquería”, expresó en conferencia de prensa.

En cuanto a la reunión de Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) con el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el Presidente dijo que es “normal” que se den este tipo de encuentros.

¡Con Gertz no! 😡 El presidente @lopezobrador_ señaló que la reunión entre @SNietoCastillo y el secretario de gobernación @adan_augusto no tiene nada que ver con el puesto de Gertz Manero. ¡A él nadie me lo mueve! pic.twitter.com/RKTCeyOYzn — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) December 22, 2021

“La visita o el encuentro de Santiago Nieto con el Secretario de Gobernación es normal que se dé esta entrevista. El Secretario de Gobernación tiene, entre otras virtudes, el que no se pelea con nadie. Busca el diálogo, busca a la consignación. Me ayuda mucho. Yo tampoco me peleo con nadie, pero tengo mucho trabajo”, indicó.

Además, López Obrador destacó la labor del Secretario de Gobernación y señaló que la reunión con el extitular de la UIF fue “un encuentro amistoso”.

“El Secretario de Gobernación habla con personas de todos los sectores, con dirigentes políticos. Se acaba de abrir un dialogo con el PAN (Partido Acción Nacional), habla con dirigentes del PRI (Partido Revolucionario Institucional), habla con gobernadores. Me ayuda mucho y en ese marco es que se da este encuentro amistoso”, expresó el mandatario.

Finalmente, el Presidente mexicano dijo no saber de qué se habló en dicha reunión, en cambio manifestó que él escucha mucho la opinión de sus colaboradores y que ellos “tienen la encomienda de hacerse cargo de sus asuntos”.

“No sé qué hablaron. Yo escucho mucho la opinión del Secretario de Gobernación, como escucho la opinión del Secretario de Relaciones Exteriores, y director de Pemex y director de Comunicación Social. Ellos tienen la encomienda de hacerse cargo de sus asuntos”, concluyó.

La reunión se dio el día de ayer, en donde de acuerdo con Santiago Nieto se trataron “temas de interés común”. No obstante, por el encuentro se especuló que el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera iba a sustituir al Fiscal General de la República.

Hace unos días, me reuní con el Secretario de Gobernación @adan_augusto. Tocamos varios temas de interés común. Seguimos en la construcción del proyecto para transformar al país. Hoy, le agradezco la nueva reunión privada que tuvimos. pic.twitter.com/g9VKQWsKEL — Santiago Nieto (@SNietoCastillo) December 21, 2021

“Tocamos varios temas de interés común. Seguimos en la construcción del proyecto para transformar al país. Hoy, le agradezco la nueva reunión privada que tuvimos”, compartió en su cuenta de Twitter, Nieto Castillo junto con una fotografía.

Ya en ocasiones anteriores el Presidente López Obrador se ha mostrado poco convencido con la idea de regresar al Gobierno federal a Santiago Nieto Castillo después de que éste renunciara por su escandalosa boda, que le costó la cabeza a otros funcionarios públicos.

“Sí. No descartamos esa posibilidad, pero tiene que pasar algún tiempo y tenemos que escuchar más a la gente sobre esto. Que la gente opine. Se actuó de esa forma porque él mismo presentó su renuncia, entendiendo que era un escándalo que perjudicaba la imagen del Gobierno, la transformación del país”, respondió a pregunta expresa durante una rueda de prensa matutina en Colima.

López Obrador recordó que hay opiniones encontradas, a favor y en contra, por lo que consideró importante el debate que se genera en estos casos. “Lo que sí nosotros no podemos tolerar es nada que afecte la transformación del país”, subrayó.