Peaky Blinders adelanta el fatídico destino de Tommy Shelby en nuevo avance

Madrid, 22 de diciembre (Europa Press).- BBC ha lanzado un nuevo clip de la sexta temporada de Peaky Blinders, que se estrenará a principios de 2022. El clip está protagonizado por Tommy y Ada y adelanta el fatídico destino de los personajes encarnados por Cillian Murphy y Sophie Rundle.

“Mira bien, Tommy, porque uno de los dos no va a estar aquí por mucho tiempo”, dice Ada en el breve clip. Lo que no queda claro es si el personaje se refiere a sus vidas o a su presencia en Shelby Company Limited. En cualquier caso, parece que la serie no acabará en un buen punto para alguno de ellos.

La sexta temporada de Peaky Blinders plantea muchas dudas a sus fans. Helen McCrory, fallecida el pasado mes de abril, jugó un papel clave a lo largo de las primeras cinco temporadas y muchos se preguntan si su personaje, Polly Gray, estará ausente o cómo resolverán su salida de la trama de la serie.

También está en el aire cuestión de quién traicionó a Tommy en el final de la temporada anterior, que frustró su intento de asesinar al líder fascista Oswald Mosley (Sam Claflin). Sin embargo, una cosa es segura: tras la reacción de Tommy al final de la quinta temporada, así como la advertencia de Ada en el teaser, parece que los Shelby se enfrentarán a muchas dificultades en los nuevos episodios acosados por el propio Mosley los temibles Billy Boys.

Tanto es así que Steven Knight, creador de la serie, contó a NME que la sexta temporada será “una tragedia” para los Shelby. “En la temporada 6 exploraremos 1934 y las cosas se pondrán peor. El ritmo es más fuerte, las tensiones son peores y Tommy está justo en medio de todo eso. De nuevo será una exploración de lo que sucedió en los años 30, cómo sucedieron ciertas cosas”, explicó.

