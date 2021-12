Por primera vez, hallan oxígeno en la atmósfera de un planeta fuera del sistema solar

Granada (España), 22 dic (EFE).- Un equipo de científicos, entre ellos del español Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), ha participado en el primer hallazgo de átomos de oxígeno en la atmósfera de un planeta fuera del sistema solar y el más caliente de los conocidos.

Desde el descubrimiento en 1995 del primer planeta fuera de nuestro sistema solar, se han detectado más de 4 mil planetas extrasolares.

A lo largo de estas dos décadas, equipos científicos de todo el mundo han intentado caracterizar sus atmósferas y explicar por qué estos nuevos mundos son tan distintos a los planetas del sistema solar.

Ahora el equipo ha publicado en la revista Nature Astronomy el hallazgo de átomos de oxígeno en KELT-9b, la primera detección de este compuesto en una atmósfera exoplanetaria.

Se trata de un gigante gaseoso similar a Júpiter, con la diferencia de que la temperatura en su atmósfera es tan alta como para fundir el hierro.

Neutral oxygen detected in the atmosphere of the ultrahot exoplanet KELT-9 b, thanks to the high resolution of @CARMENES_exopl, shows the presence of non-LTE processes. Borsa (@france51_ ) et al. https://t.co/i88PAAnurH pic.twitter.com/kV4KcujOc4

