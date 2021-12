Datos arrojan menos hospitalizaciones por Ómicron: OMS; un estudio apunta lo mismo

Ginebra, 22 dic (EFE).- Los datos recogidos hasta la fecha acerca de la variante Ómicron del coronavirus causante de la COVID-19 parecen indicar que causa un menor número de hospitalizaciones y también se reducen los pacientes que requieren respiradores, señaló hoy una experta de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La variante Ómicron “no ha circulado lo suficiente entre la población del mundo y tampoco entre las poblaciones más vulnerables” como para poder tener datos completos, señaló la experta estadounidense.

Ante el incremento de la tasa de contagio por esta nueva variante, que ya ha sido detectada en 106 países, la experta pidió a todos los países adoptar las medidas necesarias para contener esta nueva ola de cara a las fiestas de fin de año.

