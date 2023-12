Luis Suárez ficha con Inter Miami y se reencuentra con Messi en cierre de sus carrera

Por Tim Reynolds

Florida, Estados Unidos, 22 de diciembre (AP).— La gran esperada reunión entre Luis Suárez y Lionel Messi ya es realidad, esto después de que el delantero uruguayo firmó el viernes con el Inter Miami para la temporada 2024.

Suárez y Messi pasaron seis años juntos en el Barcelona, ganando cuatro títulos de liga y nueve trofeos en total —incluyendo una vez la Liga de Campeones. Suárez viene de ser el mejor jugador y mejor delantero en Brasil con el Gremio.

Desde hace meses se especuló que Suárez podría unirse al Inter Miami, especialmente dada la relación con Messi. Inter Miami ganó su primer trofeo —la Leagues Cup— la temporada pasada, poco después del arribo del argentino. Su llegada llevó a una reconstrucción firmando talento como a Sergio Busquets y Jordi Alba, así como al técnico Gerardo “Tata” Martino.

Busquets y Alba jugaron al lado de Messi en el Barcelona, a su vez Martino dirigió en un momento al Barça.

Ahora, Suárez se une al grupo. El uruguayo cumple 37 años en enero —Messi tiene 36, Busqueta 35 y Alba cumple 35 en marzo. Entonces el Inter tendrá que manejar la carga de trabajo y Suárez ha tenido problemas con el dolor de rodilla, pero es claro que volver a jugar al lado de Messi fue suficientemente fuerte para atraerlo.

“Luis [Suárez] es un competidor feroz cuyo impulso ganador representa lo que queremos de nuestros jugadores”, indicó el dueño y gerente Jorge Mas. “Le prometimos a nuestros aficionados que buscaríamos a los mejores jugadores del mundo para construir un plantel que pueda competir en los niveles más altos del continente. Luego de un año de títulos ganados en Brasil, Luis será una incorporación clave para nuestro equipo”.

Suárez llega con una pintoresca y exitosa carrera.

Con Suárez, Uruguay puso fin a 20 años de malos resultados en el Mundial y alcanzó las semifinales en el 2010. Además les ayudó a ganar su primer título de Copa América en 16 años en el 2011. Fue instrumental para que el Atlético de Madrid consiguiera el título de la liga española en el 2021.

I’m very happy and excited to take on this new challenge with Inter Miami. I’m ready to work to make the dream of winning more titles with this great Club a reality. 🗣️ – @LuisSuarez9 pic.twitter.com/T6Ya7MJrXL

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 22, 2023