El Tren Interurbano NO sufrió accidente. Legisladores daneses NO se burlaron de AMLO

Entre las noticias fake de la semana, se encuentran las publicaciones que se difunden en redes sociales sobre un accidente en el tren Interurbano México-Toluca, así como un grupo de legisladores que se burlan del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por Por Marcos Martínez Chacón, Abril Mulato y León Ramírez

Ciudad de México, 22 de diciembre (AP).- Un resumen de las historias e imágenes más populares pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

ORDEN DE BIDEN NO PROVEE SALUD GRATUITA A HISPANOS EN E.U

LA AFIRMACIÓN: A través de la orden ejecutiva 14009, el Presidente estadounidense Joe Biden determinó proveer servicios de salud gratuitos para los hispanos en Estados Unidos.

LOS HECHOS: Una publicación que circula en Facebook dice erróneamente que la orden ejecutiva 14009 de Biden autoriza a brindar salud gratuita a los hispanos en ese país. La publicación presenta a Biden firmando un documento frente a su esposa, Jill Biden.

“¡El Gobierno federal aprobó la orden ejecutiva 14009 que apoya seguro médico de $0 mensuales para hispanos en la inscripción del 2024! Seguro médico premium de $0 y $0 de copago en visitas al médico”, dice la publicación que también contiene una leyenda que dice “seguro médico gratis”.

Pero no es verdad que la orden de Biden, emitida el 28 de enero de 2021, provea servicios de salud gratuitos a la población hispana. Lawrence O. Gostin, experto en políticas de salud global de la Universidad de Georgetown, dijo a AP en un correo electrónico que es “completamente falso” que la orden presidencial tenga esas consecuencias.

“Meramente busca encontrar vías legales para asegurar una implementación plena de las leyes que ya han sido aprobadas por el Congreso”, explicó el director del Instituto O’Neill para las Leyes Nacionales y Globales de Salud en la Universidad de Georgetown.

El académico agregó que la medida de Biden buscaba fortalecer la aplicación de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA, por sus siglas en inglés), conocida como “Obamacare”.

“La orden intenta expandir el acceso a servicios dentro de los parámetros establecidos por el Congreso. Esto no da al Presidente el poder de proveer ninguna cobertura especial para los hispanos en Estados Unidos. En particular, no ofrece cobertura de salud gratuita. Paquetes premium de $0 y copagos de $0 no son creados por la orden ejecutiva”, expresó.

Además, al revisar el documento de la orden girada por Biden, AP corroboró que no hace ninguna mención de acción alguna que busque implementar servicios de salud gratuitos para la comunidad hispana. El documento dice que la presidencia ordenó a las agencias federales explorar vías para ampliar la cobertura de salud y reducir costos, pero no habla de gratuidad en los servicios.

Tampoco existen registros periodísticos de que la medida presidencial haya tenido esos efectos en el país.

La foto incluida en la publicación tampoco tiene relación con la orden ejecutiva. Al hacer reversiones de la imagen en Google, AP corroboró que corresponde a la promulgación el 25 de junio de 2022 de la ley 2938 conocida como la Ley Bipartidista para Comunidades Más Seguras, que establece mayores controles en la venta de armas en Estados Unidos.

La imagen fue capturada por la fotoperiodista de la agencia noticiosa Reuters Elizabeth Frantz, de acuerdo con la descripción disponible en el banco digital de imágenes del medio.

Tras asumir la presidencia, Biden emitió una serie de órdenes ejecutivas para fortalecer programas federales que habían sido desdeñados por el Gobierno anterior, encabezado por Donald Trump, como el “Obamacare”. Trump dijo en repetidas ocasiones que buscaba “revocar y sustituir” el programa de salud impulsado por el expresidente Barack Obama.

FOTO NO MUESTRA A PRESIDENTE DE ARGENTINA ARRODILLÁNDOSE FRENTE A MANDATARIO CHINO

LA AFIRMACIÓN: Una fotografía muestra al Presidente de Argentina, Javier Milei, arrodillado frente a Xi Jinping, el mandatario chino.

LOS HECHOS: Una publicación compartida en X, antes Twitter asegura: “Nunca haré negocios con China. 4 días después”.

El texto acompaña una fotografía en la que se ve a un hombre arrodillado frente a otro de cabellera negra y abundante que le sostiene la mano. Al fondo hay otro hombre con las manos cruzadas, dos mesas y dos sillas.

En redes los usuarios han asegurado que el hombre que está arrodillado es Milei y que Xi es quien está de pie.

Sin embargo, la imagen no es real, en realidad fue creada con Inteligencia Artificial (IA), de acuerdo con expertos consultados por AP.

Hany Farid, experto forense digital de la Universidad de California, Berkeley, lo explicó a AP vía correo electrónico. “Hay señales visuales claras de que esta imagen está generada por IA. También analicé esta imagen con un modelo entrenado para distinguir imágenes reales de imágenes generadas por IA y éste clasifica la imagen con alta confianza como generada por IA”, dijo Farid.

También Siwei Lyu, profesor de informática e ingeniería de la Universidad de Buffalo, coincidió con Farid. “Hemos ejecutado varios modelos de análisis en esta imagen. Los modelos muestran una alta probabilidad de que esta imagen se creó a partir de modelos de difusión (93.4 por ciento de probabilidades). También hay muchos artefactos visibles en esta imagen. Mi opinión es que esta es, sin duda, una imagen generada por IA”.

Los modelos de difusión son una clase de modelos de IA que generan imágenes de alta resolución.

Por otro lado, al realizar una búsqueda inversa de imágenes AP encontró que la misma fotografía con el hombre que supuestamente es Xi y con otro individuo parado al fondo ya se había usado en marzo de 2023 para asegurar que el hombre arrodillado era el Presidente ruso Vladimir Putin.

En redes, usuarios aseguraron que la imagen se había capturado durante la visita del 20 al 22 de marzo que el mandatario chino hizo a Rusia.

En ese entonces AP reportó que el viaje de Xi, el primero al extranjero desde su reelección a principios de marzo, dio un impulso político a Putin pocos días después de que se emitiera una orden de arresto internacional contra el líder del Kremlin por cargos de crímenes de guerra relacionados con Ucrania.

En la foto que circuló en ese entonces también podían observarse varios detalles que evidenciaban que había sido creada con inteligencia artificial como la oreja deforme de Putin; su cabello casi imperceptible por estar sumamente difuminado; el hecho de que uno de los zapatos del mandatario ruso es desproporcionadamente largo y grande y las manos sin dedos definidos del hombre que está parado al fondo de la habitación.

AP revisó los registros de los encuentros entre Putin y Xi de esas fechas y no encontró evidencia de que los líderes se hayan reunido en una locación similar. Tampoco se encontraron registros oficiales ni mediáticos que probaran que ese momento ocurrió.

La fotografía que supuestamente muestra a Milei es la misma que se compartió en marzo con la afirmación falsa de que mostraba a Putin, lo único que cambia es la cabeza del hombre que está arrodillado, pues en ésta tiene una cabellera similar a la de Milei.

Además ni el Gobierno de China ni el de Argentina han informado sobre una reunión reciente entre el Presidente argentino y el mandatario chino y tampoco hay registros de que el mandatario argentino se haya arrodillado ante Xi.

IMAGEN NO MUESTRA ACCIDENTE EN TREN MEXICANO; SE TOMÓ EN PAÍSES BAJOS EN 2020

LA AFIRMACIÓN: Se registró un primer accidente del tren Interurbano México-Toluca en la estación Metepec. Una estructura de concreto salvó a decenas de personas de un grave accidente. La falla fue por un desvío estructural en la vía.

LOS HECHOS: Publicaciones que se difunden en redes sociales utilizan la foto de un tren descarrilado para reportar un percance en el tren Interurbano México-Toluca, cuyo primer tramo fue inaugurado en septiembre.

“Primer accidente del Tren México Toluca, en la estación Metepec, una ballena de contención salvó a decenas de personas de un grave accidente. La falla fue por un desvío estructural en la vía. Todo mal hecho e improvisado. Esto es Morena y la 4T(sic)”, dice una publicación compartida en X, anteriormente conocida como Twitter, donde acumula 6 mil interacciones.

La imagen en el mensaje muestra a un tren color gris con puertas naranjas sostenido en el aire por una escultura que tiene forma de cola de ballena.

En septiembre, el Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador encabezó la inauguración de cuatro estaciones del Tren Interurbano México-Toluca que recorren 20 kilómetros en el Estado de México, en el centro del país.

Sin embargo, la publicación no muestra un accidente sucedido en este transporte. Con una búsqueda inversa, AP encontró que la fotografía se difundió a principios de noviembre de 2020 en medios que reportaron el descarrilamiento de un tren.

AP reportó entonces que el tren, que estaba en la última estación, se estrelló y salió de las vías en el final de un tramo elevado en Spijkenisse, en el extremo sur de Rotterdam, pero la escultura de colas de ballena evitó que cayera.

Las autoridades iniciaron una investigación sobre cómo el tren pudo atravesar la barrera al final de las vías del tren. El conductor estaba siendo entrevistado como parte de la investigación, dijo la autoridad de seguridad Rijnmondveilig.

AP contactó a la administración del Tren Interurbano para solicitar comentarios, pero no obtuvo respuesta inmediata.

VIDEO NO MUESTRA A LEGISLADORES DE DINAMARCA BURLÁNDOSE DE LÓPEZ OBRADOR

LA AFIRMACIÓN: Video muestra a congresistas de Dinamarca burlándose de la propuesta del Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador de tener un sistema de salud mejor que el del país europeo.

LOS HECHOS: Publicaciones que se comparten en redes sociales utilizan un video editado del Parlamento danés para afirmar que los legisladores se burlaron de la propuesta de salud del Presidente López Obrador.

En las publicaciones que se difunden en Facebook, Instagram, TikTok y X, anteriormente conocida como Twitter, se puede ver a los legisladores riéndose mientras la voz del Presidente mexicano afirma: “Va a ser un servicio de primera. No va a ser como el de Dinamarca. No, no va a ser como el de Dinamarca, el nuestro va a ser mejor”.

En una búsqueda del mensaje, AP encontró que López Obrador dijo esas palabras el 26 de septiembre pasado cuando defendía su propuesta para mejorar los servicios de salud públicos.

México tiene una cobertura médica casi universal a través de una red de clínicas y hospitales públicos. Dichas instalaciones a menudo carecen de personal suficiente o de algunos medicamentos, un problema que se ha intentado resolver durante la actual administración.

Sin embargo, el video no demuestra que los legisladores daneses se burlaron del mensaje del Presidente mexicano. Una búsqueda inversa llevó a videos publicados en YouTube en donde se ve la misma escena, pero se atribuye a una discusión de 2019 sobre la adquisición de cuatro elefantes.

De acuerdo con Euronews, que difundió el mismo clip, la primera ministra empezó a reír al hablar sobre cuatro elefantes de circo comprados por el Gobierno danés para proporcionarles una jubilación digna.

Desde que ganó las elecciones, López Obrador se comprometió a invertir en el sistema de salud pública para que los mexicanos gocen de una atención médica gratuita de calidad europea, aunque a poco más de un año de que concluya su mandato, continúan las carencias.

FOTOGRAFÍA NO MUESTRA A PERSONA FINGIENDO SER UN MUERTO EN GAZA

LA AFIRMACIÓN: Una fotografía muestra a un supuesto muerto de Gaza sentado y enviando mensajes por celular.

LOS HECHOS: Una fotografía compartida en X, antes llamada Twitter, muestra a una persona cubierta con una sábana blanca sentada en una banca y con un celular en las manos.

“En Gaza, los muertos se sientan y mandan mensajes de WhatsApp”, dice el mensaje que acompaña la fotografía.

Pero tras realizar una búsqueda inversa, AP corroboró que la imagen en realidad muestra a un niño disfrazado para un concurso de Halloween que tuvo lugar en un centro de eventos llamado Central Korat que está ubicado en la ciudad tailandesa Nakhon Ratchasima (también conocida como Korat) en octubre de 2022.

La fotografía fue tomada por Surattana Sawadkit quien la compartió en su página de Facebook el 29 de octubre de 2022 junto con la descripción: “Un pequeño evento, disfraces simples y cómodos, eso es todo. No se necesita mucho, solo la gente disfrutando juntos #ConcursoPequeñoHalloweenNiñosElegantes #CentralKorat #NoSeCompliquenMucho #TuHijoSingha #EleganciaEnKorat #Halloween”.

Ésta no es la primera vez que en redes se comparten afirmaciones falsas sobre las víctimas mortales de la guerra entre Israel y Hamás.

Por ejemplo, a principios de diciembre en redes se compartió un video que supuestamente mostraba a personas cubiertas con sábanas blancas fingiendo estar muertos, pues en algún momento uno de ellos se movía. Lo anterior según las publicaciones falsas demostraba que la masacre en Gaza es una farsa.

Sin embargo, lo que el video en realidad mostraba era una representación de cuerpos que se grabó en la Universidad de Al-Azhar, ubicada en El Cairo, Egipto, en octubre de 2013 a manera de protesta.

La ofensiva de Israel ha arrasado gran parte del norte de Gaza y ha expulsado de sus hogares al 80 por ciento de los 2.3 millones de habitantes. Los desplazados se han apiñado en refugios principalmente en el sur, en una crisis humanitaria en espiral, reportó AP la semana pasada.

El ataque de Israel ha matado a más de 18 mil 700 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza. Miles más están desaparecidos y se teme que hayan muerto bajo los escombros.

Los israelíes siguen apoyando firmemente la guerra y la consideran necesaria para evitar que se repita el ataque de Hamás, en el que murieron unas mil 200 personas, en su mayoría civiles. Un total de 116 soldados israelíes han muerto en la ofensiva terrestre contra Gaza que comenzó el 27 de octubre.