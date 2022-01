BITS | Rainbow Six Extraction, todos para uno y uno para todos

El sistema de juego es fluido y divertido en las diferentes misiones que se te asignan, las cuales van desde marcar objetivos en el mapa, capturar o derrotar enemigos, explorar zonas, activar objetos, entre otras cosas.

Ciudad de México, 23 de enero (SinEmbargo).- Rainbow Six Extraction llega a complementar lo que representa Rainbow Six Siege en campos diferentes, si somos completamente objetivos, aunque los juegos sean muy similares, uno es una experiencia enfocada en PvP y otro en PvE, pero al mismo tiempo, ambos refuerzan lo que significa una experiencia multijugador enfocada en la estrategia y el combate táctico.

Esta nueva aventura nos cuenta la historia que toma lugar años después del evento de 2018 dentro de Rainbow Six Siege “Outbreak”, el parásito conocido como “quimera” eventualmente escapó de donde estaba resguardado en Nuevo México y ahora se ha expandido a diferentes partes de Estados Unidos como Alaska, Nueva York o San Francisco, dentro de cada una de estas locaciones exploraremos diferentes espacios como estaciones de policía, museos, bodegas y mucho más. Con el paso del tiempo, estos enemigos han evolucionado en una raza que conoceremos como “Archæans”, que se divide hasta en 13 tipos de enemigos diferentes, como “tormentor”, “bloater”, “lurker”, “apex”, entre otros. Cada uno de ellos cuenta con un diseño y habilidades únicas que irás conociendo y aprendiendo conforme avances en el juego, algunos requerirán más sigilo que otros para acabar con ellos, serán más resistentes o contarán con ataques especiales, cada uno reacciona de manera diferente a su entorno y puede o no alertar a otros enemigos cercanos.

La dinámica de juego es sencilla y sigue los pasos de franquicias como Left 4 Dead y más recientemente Back 4 Blood, donde un pequeño grupo de jugadores (en esta ocasión en equipos de 3) tendrán que recorrer un mapa con tres diferentes objetivos, los cuales conocerás al inicio de la partida y dependiendo del progreso que tengas, podrás o no cumplir con cada uno de ellos. Para avanzar entre estos objetivos no es necesario terminar cada uno, de hecho, existe la libertad de decidir si tu equipo quiere hacerlos todos o pasar directamente al segundo o tercero, sin embargo, de realizarlos en el orden mostrado, cada uno representará una dificultad diferente, por lo que conforme avancemos en estas misiones nos espera un mayor desafío en cada nivel y menos recursos disponibles para poder pasarlo. Esto es uno de los pilares fundamentales del juego, ya que la comunicación y trabajo en equipo es esencial para lograr los objetivos, que van desde qué operador eliges, hasta cómo decides avanzar en cada nivel, si es con sigilo o eliminando todo a tu paso.

En la parte de los operadores, el juego utiliza viejos conocidos de Rainbow Six Siege, así como nuevas caras, cada uno mantiene su aspecto y habilidades de la entrega anterior, lo cual representa un equipamiento u objeto diferente que puede ayudar en ciertos momentos del combate o la exploración, como “Edge” con su martillo para abrirse paso entre superficies de madera, “Doc” con su habilidad para curarse o a los demás miembros del equipo, “Tachanka” con su torreta portátil para derribar enemigos, entre muchos otros. Ciertamente tal vez sea una de las ideas mejor llevadas al juego, ya que a pesar de no ser una experiencia de jugador contra jugador (como el juego base de donde vienen estos operadores), la realidad es que cada uno funciona tan bien en esta nueva experiencia que ninguno se siente fuera de lugar. Además de esto, podremos tener acceso a nuevo equipo, como granadas, armadura, drones y demás que podremos desbloquear con puntos de mejora y que cada operador puede utilizar de manera independiente a sus habilidades.

El sistema de juego es fluido y divertido en las diferentes misiones que se te asignan, las cuales van desde marcar objetivos en el mapa, capturar o derrotar enemigos, explorar zonas, activar objetos, entre otras cosas. La experiencia es totalmente cooperativa y debe realizarse con una comunicación constante, ya que de lo contrario puede resultar en una experiencia no tan satisfactoria, lo más recomendable sería jugarlo con otros dos amigos, para tener esta posibilidad de hablarse y organizarse en cada nivel. Aunque el juego es en línea y no existe manera de jugar estas misiones de manera solitaria, la experiencia de jugar con otros jugadores que no tengan un micrófono o no busquen la organización, podría representar una experiencia completamente diferente a la que se intenta.

A nivel gráfico el juego desarrolla diferentes escenarios que han sido contaminados a lo largo de las ciudades mencionadas, cada uno de ellos mantiene su esencia humana y a la vez tenebrosa, lo cual recrea una atmósfera diferente a lo que podría ser Rainbow Six Siege, los enemigos constantemente rondando zonas o alertando a otros provocan esta sensación de ansiedad constante, por lo que el propósito del juego logra transmitirlo bastante bien. Además, el diseño de los diferentes enemigos logra crear una identidad diferente para esta nueva entrega. Tal vez donde menos sorprende es en el diseño de los operadores y sus pocas variaciones en cuanto a atuendos, ya que uno podría haber pensado que estaría a la altura de su antecesor después de tantos años, sin embargo, no es nada diferente o innovador.

Rainbow Six Extraction logra, por muy poco transmitir una experiencia diferente a lo que representaba Rainbow Six Siege, sin embargo, en ciertos momentos la experiencia parece quedarse en un contenido poco variado y muy específico para un nicho de jugadores amantes de la saga o de los juegos tácticos, sin duda es una buena experiencia, pero no es para todos.

Oswaldo Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/oswaldo_rodriguez