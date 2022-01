Diputada señala que fue despedida del Gobierno de Boris Johnson por ser musulmana

Londres, 23 ene (EFE).- Una Diputada conservadora británica afirma que fue retirada a principios de 2020 de su puesto ministerial en el Gobierno de Boris Johnson por ser musulmana, según revela este domingo el periódico The Sunday Times.

Nusrat Ghani, de 49 años, era Secretaria de Estado de Transporte, pero fue sustituida en un ajuste del Gobierno que hizo Johnson en 2020, según el rotativo, que saca esta información en medio de la polémica sobre el “Partygate”, el escándalo sobre las fiestas celebradas en la residencia oficial de Downing Street durante la pandemia.

De acuerdo con Ghani, un encargado de la disciplina parlamentaria del partido le dijo que algunos colegas se sentían incómodos porque ella era musulmana, algo que al parecer fue abordado en una reunión en la residencia de Johnson, agrega el Sunday Times.

“Me sentí humillada e indefensa”, señaló la Diputada, en una declaración que publica el dominical.

Ghani admitió que decidió no decir nada sobre esta situación después de recibir la advertencia de que su carrera y reputación quedarían “destruidas” si hablaba de ello.

“Cuando el Primer Ministro me dijo que quería que me marchase del Gobierno en el ajuste de febrero de 2020, me sorprendí pero entendía que era la realidad de la política”, añadió.

Poco después, la Diputada, que representa a la circunscripción de Wealden (sur de Inglaterra), supo que el ser musulmana resultó ser un problema cuando preguntó a un responsable de la disciplina del partido las razones por las que había sido sustituida del Ejecutivo.

Los medios identifican hoy a Mark Spencer como el encargado de la disciplina que habló con la Diputada.

En ese sentido, Spencer calificó de “totalmente falsas y difamatorias” las afirmaciones de Ghani.

Entre otras cosas, la parlamentaria también reveló que le habían criticado por no ser leal al partido al no hacer un mayor esfuerzo a la hora de defender a la formación de acusaciones de islamofobia.

These claims relate to a meeting in March 2020. When Ms Ghani raised them she was invited to use the formal CCHQ complaints procedure. She declined to do so.

— Mark Spencer (@Mark_Spencer) January 22, 2022