Rafael Nadal asegura su puesto en los cuartos de final del Abierto de Australia

Por John Pye

MELBOURNE, 23 de enero (AP).— Tras salvar cuatro puntos de set y no lograr convertir los primeros seis que tuvo a su alcance, Rafael Nadal logró por fin un tiebreaker para asegurarse un puesto en los cuartos de final del Abierto de Australia por 14ta ocasión.

Y ahora, tras una victoria 7-6 (14), 6-2, 6-2 en cuarta ronda sobre el también zurdo Adrian Mannarino, Nadal está a tres victoria de lograr su 21er título del Gran Slam, un récord del tenis masculino individual.

Nadal se enfrentará ahora al canadiense Denis Shapovalov, de 22 años, que ganó 6-3, 7-6 (5), 6-3 al medallista olímpico de oro Zverev en la pista Margaret Court menos de una hora después para pasar a cuartos en Australia por primera vez.

Nadal está igualado ahora con John Newcomb en el segundo puesto de más cuartos de final disputados en Australia, uno por detrás de los 15 de Roger Federer.

También es la 45ta ocasión en la que el español llega a cuartos de final en un torneo del Grand Slam, por detrás de los 58 de Federer y los 51 de Novak Djokovic.

Comparte el título de 20 títulos major con Federer y Djokovic. Pero es el único de los tres que juega en esta edición del torneo.

