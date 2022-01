Washington sopesa enviar tropas y equipo de guerra a Europa del Este y el Báltico

Washington, 23 ene (SinEmbargo).- Estados Unidos ordenó este domingo la salida de Ucrania de las familias de los empleados en su embajada en el país y autorizó la marcha del personal no esencial ante la “amenaza continuada de una acción militar por parte de Rusia”.

Así lo subraya el Departamento de Estado en un comunicado en el que recomendó asimismo a todos los estadounidenses que se encuentren en Ucrania que salgan del país.

Además, de acuerdo con el diario The New York Times, que cita oficiales de la Administración, el Gobierno de Joe Biden considera si desplegar varios miles de tropas del ejército estadounidense, así como apoyo aéreo y marítimo, a sus aliados de la OTAN y Europa del este.

The second bird in Kyiv! More than 80 tons of weapons to strengthen Ukraine's defense capabilities from our friends in the USA! And this is not the end 😌 🇺🇦🤝🇺🇸

P.S. the cargo arrived under dependable protection 🐶@WhiteHouse @congressdotgov @USEmbassyKyiv @UKRintheUSA pic.twitter.com/ReNaj9tRds

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 23, 2022