Matt Frevola termina con la racha de diez victorias en la UFC de Genaro Valdez

Ciudad de México, 23 de enero (RT).- El estadounidense Matt Frevola venció al mexicano Genaro Valdez en un combate de artes marciales mixtas (MMA, por sus siglas en inglés) en la categoría de peso ligero de la Ultimate Fighting Championship (UFC), celebrado este sábado en el pabellón Honda Center, en Anaheim (California, EU).

Según se aprecia en una serie de videos publicados por la empresa deportiva, los luchadores intercambiaron varios golpes antes de que Frevola lanzara una ráfaga de golpes que lograron reducir a Valdez. Pero, sorprendentemente, este resistió el ataque y consiguió ponerse de pie.

How is he surviving?! @MattFre16 is just UNLEASHING on him 🤯 #UFC270 pic.twitter.com/QFKaATxbFn

— UFC (@ufc) January 23, 2022