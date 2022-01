Natalia Lafourcade sale a desmentir la noticia de su muerte que se publicó en YouTube

Luego de haber aclarado que la noticia era totalmente falsa, Lafourcade pidió a sus seguidores que la ayudaran a desmentir la noticia.

Ciudad de México, 23 de enero (SinEmbargo).- Después de que se viralizara la supuesta muerte de la cantautora mexicana Natalia Lafourcade, la intérprete de “Hasta la raíz” salió a desmentir la noticia.

“Amigos acabo de ver un video en YouTube en donde dicen que morí está mañana, que estoy muerta. Entonces este videíto se los mando desde la cocina de mi casa”, compartió la compositora a través de sus historias de Instagram.

Luego de haber aclarado que la noticia era totalmente falsa, Lafourcade pidió a sus seguidores que la ayudaran a desmentir la noticia.

“Ayúdenme porque pues no es verdad. Estoy viva y no he tenido ningún velorio, ni tengo cáncer ni estoy muerta. Estoy aquí en la cocina de mi hogar disfrutando de un descanso entre grabaciones de proyectos lindos que vienen”, agregó.

El pasado 12 de noviembre la cantante mexicana develó su cortometraje Un canto por México, el musical que da continuidad a un trabajo solidario que inició en el 2019 y que ha reunido el talento y trabajo de diversos músicos.

