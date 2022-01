Niña mexicana de 8 años es asesinada en Chicago; bala estaba dirigida a otra persona

CHICAGO (AP) — Un hombre que quería dispararle a otra persona en Chicago, Estados Unidos, en lugar de ello, alcanzó a una niña de ocho años de una familia mexicana, matándola, informó la policía. La oficina forense del condado Cook identificó este domingo a la menor como Melissa Ortega.

La policía dijo que la menor estaba caminando por la calle con un tutor el sábado en la tarde cuando alguien disparó hacia un hombre de 26 años que estaba saliendo de un negocio cercano.

La bala alcanzó a la niña en la cabeza, y la pequeña fue reconocida muerta al llegar al hospital. El hombre que al parecer era el objetivo del ataque fue alcanzado en la espalda y estaba hospitalizado en condición crítica. El atacante se dio a la fuga y hasta este domingo no había sido capturado.

The Chicago Police Department stands with the Little Village community in the wake of this unthinkable tragedy and won’t stop working until we find justice for this precious child and her family.

— Chicago Police Superintendent David O. Brown (@ChiefDavidBrown) January 23, 2022