JusticiaparaLeslie: vendía calcetines y la acusaron de narcomenudeo, reclama familia

Por medio de redes sociales, usuarios viralizaron el caso y posicionaron el hashtag #JusticiaparaLeslie como tendencia en Twitter.

Ciudad de México, 23 de enero (SinEmbargo).- Una joven de 26 años de edad fue detenida en las calles de Puebla el pasado 22 de enero debido a que fue acusada de presunto narcomenudeo.

La mujer, identificada como Leslie Alcántara, fue detenida en la calle 9 Sur entre las avenidas 3 y 5 Poniente del Centro Histórico de Puebla mientras vendía calcetas y maquillaje junto con su madre.

De acuerdo a una entrevista realizada por El Sol de Puebla a la madre de la afectada, expuso que un hombre habría llegado al sitio donde se encontraba con su hija vendiendo y la acusó de vender productos ilícitos.

#JusticiaparaLeslie No puedo creer que solo por ganarte dinero honradamente y de la nada te lleguen a acusar de algo tan grave como narcomenudeo!! 😡 #JusticiaparaLeslie 🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/A6t0gW5Gu5 — El Mejor Kenini 🐍 (@monrroy_charlie) January 23, 2022

“Me agarró del brazo y me aventó y ya no pude hacer para evitar que se la llevaran, la subieron a la patrulla 1092 del Estado”, dijo la mujer al medio.

Además, declaró que su hija habría recibido amenazas de parte de otra mujer que quería el puesto y amenazó con que su pareja era policía.

Levantemos la voz y hagamos ruido con esta injusticia, compartan está información, den RT y utilicen el ht #JusticiaParaLeslie @CNDH @FiscaliaPuebla @AlessandraRdlv @LaComadritaOf2 pic.twitter.com/OOho3m15rX — Danonino🦸🏻❄️ le llora a Pau (@DanoLuthor_El) January 23, 2022

“Hace tiempo empezaba a entregar por Paseo Bravo y una mujer le peleó el lugar y le dijo que su esposo era policía y que un día le iba a pasar algo, pensamos que eso es lo que ocurrió, realmente no hay delito que perseguir, no entendemos qué es lo que pasa. ¿Es un delito vender calcetines o cosméticos? Realmente no hay delito que perseguir”, expuso la mujer.

Además, por medio de redes sociales viralizaron el caso y posicionaron el hashtag #JusticiaparaLeslie como tendencia en Twitter.

Familiares y amigos se manifiestaron este domingo al exterior del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de Puebla para exigir su liberación.