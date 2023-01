“Polo Polo”, estrella de la comedia negra en la década de 1990, muere a los 78 años

El comediante oriundo de Guanajuato fue uno de los máximos exponentes del género en México, utilizando el doble sentido y dirigiéndose a un público más adulto. Fue en 2016 cuando se anunció su retiro, aunque no se precisó el motivo del mismo.

Ciudad de México, 23 de enero (SinEmbargo).– El comediante mexicano Leopoldo Roberto García Peláez Benítez, mejor conocido como “Polo Polo“, murió esta mañana a los 78 años de edad.

La noticia se dio a conocer a través de diversos medios de comunicación. En el programa de televisión Cuéntamelo Ya! se informó que el originario de León, Guanajuato, habría sufrido un paro cardiaco.

Hasta ahora no se han revelado más detalles sobre su muerte.

Murió Polo Polo. Para mi gusto uno de los mejores comediantes de la historia. No cualquiera lograba reír con un solo “holaaa”. https://t.co/RciWKF59yv — Jesús Martín Mendoza (@JesusMartinMx) January 23, 2023

El comediante, quien también ha sido reconocido como el primer standupero mexicano, consolidó su fama por hacer chistes largos con doble sentido, albures, lenguaje explícito y hasta referencias sexuales.

En su comedia, “Polo Polo” relataba, de forma detallada y un tanto explícita, supuestas anécdotas personales. Su comedia incluso fue censurada en varias ocasiones, sin embargo, desde la década de 1990 logró la consolidación de su carrera.

Leopoldo García es uno de los mayores referentes de la comedia mexicana. Artistas, comediantes y standuperos actuales lo han señalado en múltiples ocasiones como una inspiración.

“El rey ha muerto, el mundo se ha vuelto un lugar menos gracioso y con menos magia. Nadie nunca igualará al maestro Polo Polo QEPD. Un marlboro rojo y un ‘cognaquito’ a la salud del mejor de todos los tiempos”, escribió el comediante Franco Escamilla en su cuenta de Twitter haciendo referencia a una de las “anécdotas” de “Polo Polo”.

El rey ha muerto, el mundo se ha vuelto un lugar menos gracioso y con menos magia.

Nadie nunca igualará al maestro Polo Polo QEPD

Un marlboro rojo y un "cognaquito" a la salud del mejor de todos los tiempos — Franco Escamilla (@franco_esca) January 23, 2023

Por mucho tiempo se especuló que el comediante padecía Alzheimer y que por ello dejó su carrera hace ya siete años. Sin embargo, él lo desmintió en algunas entrevistas.

Incluso, en 2022 Jorge Ortiz de Pinedo dio a conocer que “Polo Polo” no se retiró por enfermedad, sino por “haber trabajado lo suficiente”. En una entrevista para el programa Sale el Sol, el comediante Teo González dijo que aunque no había tenido contacto con Leopoldo García desde su retiro en 2016, sabía que se encontraba bien.

“Algunos han intentado contactarlo, unos pueden y otros no, pero sus hijos aseguran que está bien y que simplemente ya se retiró”, señaló González en 2020.

@VerstappenCOM Fuck you!!, you are where you are thanks to the team work and especially for what your team mate @schecoperez, has done for you, stupid ass hole! #verstapenchingatumadre #verstapenfuckyou pic.twitter.com/comNnJuGXm — Polo Polo (@polo_polo) November 13, 2022

Pese a que “Polo Polo” contaba con redes sociales, éstas permanecían muy poco activas y con mínimas (o nulas) apariciones del comediante. La última publicación que se hizo en su Instagram y en su Twitter tiene fecha del 13 de noviembre de 2022 y fue a propósito de la discusión entre Sergio Pérez, “El Checo”, y su compañero de Red Bull, Max Verstappen.

“@VerstappenCOM Fuck you!!, you are where you are thanks to the team work and especially for what your team mate @schecoperez, has done for you, stupid ass hole! #verstapenchingatumadre #verstapenfuckyou”, se lee en el tuit.

En su Instagram la última foto en la que aparece el comediante tiene fecha del 29 de diciembre de 2018.