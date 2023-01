Nuevo tiroteo en EU, ahora en escuela de Iowa, deja 2 estudiantes muertos y un herido

Des Moines, Iowa, EU, 23 de enero (AP) — Dos estudiantes murieron y un miembro del cuerpo docente resultó herido el lunes en un tiroteo en una escuela de Des Moines, Iowa, informó la policía.

El tiroteo se produjo en un programa educativo llamado Starts Right Here, el cual está afiliado al distrito escolar de Des Moines.

La policía dijo que los equipos de emergencia fueron llamados a la escuela, que se encuentra en un parque empresarial, poco antes de las 13:00 horas de la tarde. Al llegar, los agentes encontraron a dos estudiantes gravemente heridos, por lo que les aplicaron inmediatamente reanimación cardiopulmonar. Los dos estudiantes murieron en el hospital.

