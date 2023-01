La Fiscalía guarda sus cartas contra García Luna, habrá más testimonios: periodista

El periodista Jesús García, quien acudió a la audiencia de Genaro García Luna, recordó que a diferencia del juicio de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, en este caso no han mostrado hasta el momento pruebas contundentes para acusar al exsecretario de Seguridad de México, por ello, dijo, es necesaria la participación de los testigos.

Ciudad de México, 23 de enero (SinEmbargo).- Los Fiscales de Estados Unidos guardan una alista de aproximadamente 70 testigos, entre ellos los cooperantes —muchos de ellos los cuales no han sido revelados— , para poder apuntalar el juicio en contra de Genaro García Luna, afirmó Jesús García, periodista de La Opinión, quien cubre el caso desde la Corte del Distrito Este de Nueva York.

En entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, Jesús García indicó que el testimonio dado este lunes por Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, lugarteniente de los Beltrán Leyva, permite entender de mejor manera el actuar del exsecretario de Seguridad Pública, pero dijo, es necesario el testimonio de otros personajes como Iván Reyes Arzate — quien lideró la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía Federal entre 2008 y 2016 — para conectar todos los puntos.

“En el caso de lo que ha dicho el día de hoy ‘El Grande’ nos permite entender que Reyes Arzate tendría que conectar los puntos adicionales que ‘El Grande’ ha dejado en el aire y que a lo mejor mañana va a detallar un poco más al respecto y también ‘La Barbie’ tendría apuntalar por parte de la organización criminal esos detalles. Si van a llegar o no es algo que yo no puedo confirmar pero sí son necesarios; tendrían que estar dentro de la lista supuestamente de 70, habría una lista aproximada de 70 testigos, entre ellos los cooperantes, muchos de ellos no han sido revelados para poder apuntalar este juicio”.

Y agregó: “Por la forma en que los Fiscales están construyendo sí necesitan estos elementos porque un solo testimonio no conecta todos los puntos, porque ‘El Grande’ no sabía todo, no estaba en todas las reuniones, sabía ciertas cosas y por eso se menciona estos personajes que son sustanciales”.

El periodista recordó que a diferencia del juicio de Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como “El Chapo”, en este caso no han presentado hasta el momento pruebas contundentes para acusar a García Luna, por ello, dijo, es necesaria la participación de los testigos.

“Hasta el momento los fiscales no han presentado pruebas contundentes, videos, audios, ni documentos que impliquen directamente a Genaro García Luna con el crimen organizado, particularmente con el Cártel de Sinaloa, eso lo señala, tiene razón, pero eso no significa que no existan”.

La mañana de este lunes, “El Grande” se presentó como el primer testigo que habla en el juicio contra Genaro García Luna, señalado de mantener nexos con el narcotráfico en Estados Unidos.

Desde la Corte del Distrito Este de Nueva York, acusó al exfuncionario de recibir sobornos del Cártel de Sinaloa. De acuerdo con su testimonio, “lo vio en varias reuniones” con narcos porque él era el encargado de entregar los sobornos.

El testigo dijo que había visto a García Luna en varios encuentros con Arturo Beltrán Leyva, quien le pagaba al exfuncionario del Gobierno de Felipe Calderón.

“¿Qué reveló?, pues que García Luna recibía mensualmente entre 1 y 1.5 mdd por parte de la fracción de los Beltrán Leyva, estamos hablando solamente de un primer periodo en su relación con el Cártel de Sinaloa, casi tres años que recibía ese dinero en reuniones mensuales que tenía con Arturo Beltrán Leyva. Luego tenían una negociación para atacar a los grupos oponentes del Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo”.

Se espera que el día de mañana concluya el testimonio de Villarreal Barragán para luego permitirle a la defensa de García Luna, encabezada por César de Castro, hacer una ronda de cuestionamientos a quien fuera lugarteniente de los Beltrán Leyva.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado