Dos tiroteos relacionados en San Francisco dejan 7 muertos; detienen a un sospechoso

HALF MOON BAY, California, EU (AP) — Siete personas fueron asesinadas el lunes en dos tiroteos relacionados, en una granja de hongos y una empresa de transporte, en una comunidad costera al sur de San Francisco. Un sospechoso está bajo custodia, dijeron las autoridades.

La policía arrestó a Zhao Chunli, de 67 años, en relación con el tiroteo, informó Pine.

🚨#UPDATE: Mugshot Photo has just been released as it shows shows the 67 year old Zhao Chuli that went on a mass shooting spree killing 7 with 4 of them being Chinese farm workers pic.twitter.com/QEGCJ1MsnL

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 24, 2023