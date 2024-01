Y además pierden congresos locales. PAN no existe en 2; el PRI en 3, el PRD en 14

La coalición conformada por los partidos PAN, PRI y PRD llegará a la elección de 31 de los 32 congresos locales sin representación conjunta en al menos 19 legislativos estatales. Ante esta situación, la oposición se verá obligada a concentrar sus esfuerzos en la obtención de un número considerable de curules tanto a nivel federal como local.

Ciudad de México, 22 de enero (SinEmbargo).- El PAN, PRI y PRD han experimentado una disminución en su representatividad en los congresos locales, de los cuales, 31 se renovarán este 2024.

A nivel nacional, por ejemplo, el PRI no cuenta con diputados en tres congresos debido a la pérdida de su representatividad durante el actual periodo; el PAN carece de curules en dos, en Chiapas, donde de un Diputado que tenía en la anterior legislatura, y en Tabasco; mientras que el PRD no tiene presencia en 14 estados, de los cuales, en 10 perdió su representatividad y en cuatro no contaba con legisladores desde el periodo anterior.

Por otro lado, Movimiento Ciudadano, durante estos tres años, avanzó en su presencia en el número de congresos locales. En las legislaturas correspondientes al periodo 2018-2021, tenía representatividad solo en 18 legislaturas, y ahora cuenta con diputados en 22 estados.

A nivel nacional, existen al menos mil 113 diputaciones locales, donde Morena destaca como la fuerza dominante con 423 legisladores, representando el 38 por ciento del total. Le siguen el Partido Acción Nacional (PAN) con 204 (18.32 por ciento), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) con 163 (14.64 por ciento), Movimiento Ciudadano con 65 (5.88 por ciento), el Partido Verde Ecologista (PVEM) con 62 (5.69 por ciento), el PT con 62 (5.69 por ciento), y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) con 45 (4.04 por ciento).

Los resultados de la elección federal de 2021, en la que se renovaron 31 congresos correspondientes a las legislaturas para el periodo 2021-2024, que ya están llegando a su fin –excepto Coahuila, renovada el año pasado, cuyo periodo es del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2026–, mostraron un avance de Morena y sus aliados sobre los partidos de la oposición.

Además, con el paso del tiempo y debido a la composición política, se han producido cambios en algunas legislaturas, donde algunos legisladores que obtuvieron la curul abanderados por algún partido cambiaron de fuerza partidista, renunciaron o permanecen como independientes.

Esta situación se ha registrado en los congresos locales, por lo que su conformación no es exactamente similar a la que tenían al inicio.

Un ejemplo de ello es el PRI, que dejó de tener representación en tres congresos locales: Baja California, Hidalgo y Sonora, precisamente porque sus diputados locales en esos estados se cambiaron de partido, y la mayoría de ellos renunciaron al PRI, explicando que fue debido a diferencias y a la gestión de Alejandro Moreno.

A nivel nacional, el Partido Revolucionario Institucional experimentó una caída del 8.42 por ciento, ya que de los 178 legisladores locales que ostentaba en los 32 congresos –los 31 de la legislatura 2018-2021 y el Congreso de Coahuila, en su periodo 2020-2022– actualmente cuenta con 163. El partido tricolor perdió todos sus diputados no solo en Hidalgo, sino también en Baja California y Sonora.

En junio del año pasado, en Hidalgo, se registró una renuncia masiva de legisladores priistas debido al conflicto con el dirigente nacional Alejandro Moreno, dejando al PRI sin grupo parlamentario y sin representación, es decir, sin los cinco diputados que tenía ese partido.

Una situación similar ocurrió en Sonora: el PRI, que inició con cuatro legisladores en ese estado norteño, se quedó sin bancada porque sus diputados locales renunciaron al partido y se sumaron a otras fuerzas políticas. En julio de 2022, Ernesto de Lucas Hopkins y Natalia Rivera Grijalva renunciaron al tricolor y se unieron a Movimiento Ciudadano. En septiembre de 2022, las dos últimas legisladoras priistas, Karina Zárate Félix y Elia Sallard Hernández, renunciaron al partido y se unieron a Morena, también debido a diferencias con la dirigencia nacional de Alejandro Moreno.

Fortalecemos el diálogo con el Poder Legislativo, siempre con la intención de buscar el bienestar de nuestra gente, en el camino de transformación del estado. Agradezco a las diputadas @ElySallard y @KarinaZarateF por su compromiso de gobernar para la ciudadanía. #APasoFirme pic.twitter.com/Wk2uxN5mQR — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) September 26, 2022

En cuanto a Baja California, el único diputado que tenía el PRI, Román Cota, renunció en enero de 2023 al tricolor y se unió a Morena. La razón fue la misma que en Sonora e Hidalgo: la gestión de “Alito” Moreno.

“Dejé de estar de acuerdo con la dirigencia nacional y las personas que la componen, y estoy convencido de que esta es la manera de seguir participando y apoyando a mi comunidad”, expresó el exlegislador priista en su momento.

Amigas y amigos, para mí, lo más importante es y siempre será el pueblo, al que represento con mucho respeto. Les comparto este mensaje y les reitero mi compromiso de legislar por y para ustedes. ¡Vamos con todo en esta nueva etapa, no les voy a fallar! pic.twitter.com/A8aOgzWfnP — Román Cota Muñoz (@romancotamx) January 20, 2023

Aunado a ello, apenas el pasado mes de diciembre en Veracruz, Anilú Ingram Vallines, coordinadora de las y los diputados locales del PRI dejó al partido, por lo que la bancada tricolor en el Congreso local se disolvió al no alcanzar la representatividad mínima; fue así cómo más de una veintena de priistas renunciaron para unirse al “Frente Progresista”, el grupo de exmilitantes priistas que apoyan a Claudia Sheinbuam, precandidata presidencial de Morena.

Con la decisión de Ingram Vallines, el PRI se quedó sólo con dos diputados: Arianna Guadalupe Ángeles Aguirre y Marlon Eduardo Ramírez Marín, quienes no tendrán grupo legislativo, pues de acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso de Veracruz, se necesitan por lo menos tres legisladores para conformar una bancada.

Actualmente, el tricolor sólo es la primera fuerza en Durango y Coahuila, donde en ninguno de los dos estados tiene mayoría absoluta por sí solo, pero la completa junto con sus aliados a nivel nacional —PAN y PRD—, aunque en Coahuila recientemente la alianza se fragmentó.

El Partido Acción Nacional experimentó una reducción marginal del 1.44 por ciento en el total de sus diputados locales, disminuyendo de 207 a 204. Aunque logró un crecimiento en el número de diputados en 14 congresos locales, en 13 legislaturas su influencia se vio menguada: en 12 disminuyó la cantidad de legisladores y en Chiapas perdió su representación.

Además hay otra entidad, Tabasco, donde el albiazul no tiene su presencia, aunque en este caso no contaba con diputados locales al menos desde la legislatura anterior.

Los estados donde disminuyó el número de diputados son: Tamaulipas, experimentando la mayor caída al pasar de 23 a 13 diputados; Nayarit, de 9 a solo un diputado; Campeche, de seis a uno; Nuevo León, de 15 a 14; Veracruz, de 13 a 8; Colima, de 3 a 2; Hidalgo, de 3 a 2; Jalisco, de 9 a 5; Quintana Roo, de 4 a 1; Sinaloa, de 2 a 1; Tlaxcala, de 2 a 1; y Zacatecas, de 4 a 3.

En contraste, los estados donde el PAN aumentó el número de diputados son: Aguascalientes, de 12 a 13; Baja California Sur, de 1 a 3; Baja California, de 2 a 3; Chihuahua, de 12 a 15; Ciudad de México, de 11 a 14; Coahuila, de 2 a 5; Durango, de 5 a 6; Estado de México, de 9 a 11; Guanajuato, de 16 a 21; Morelos, de 1 a 4; Oaxaca, de 1 a 2; Puebla, de 6 a 9; Querétaro, de 11 a 14; y Yucatán, de 6 a 14.

En cuatro congresos locales, la representación del PAN se mantuvo constante, conservando la misma cantidad de diputados en las dos últimas legislaturas. Estos estados son Guerrero (un diputado), Michoacán (8), San Luis Potosí (6) y Sonora (3).

El albiazul es la primera fuerza o cuenta con el mayor número de diputados en solo cinco congresos, que son los de Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro y Yucatán. En estas cinco entidades tiene mayoría absoluta, sumando los votos de sus aliados a nivel nacional (PRI y PRD), mientras que por sí solo cuenta con la mayoría absoluta en tres congresos: Guanajuato, Querétaro y Yucatán.

Al comparar los periodos legislativos actuales con sus anteriores inmediatos en los 32 congresos, el Partido de la Revolución Democrática experimentó una disminución significativa del 21.05 por ciento. Pasó de tener 57 legisladores distribuidos en 22 congresos locales a contar actualmente con sólo 45 diputados locales distribuidos en 16 legislaturas distintas.

Esta reducción se debe a que, entre el periodo anterior y el actual, el partido del Sol Azteca perdió su representatividad en 10 congresos locales. En dos de ellos, pasó de no tener diputados a contar con uno o dos legisladores, mientras que en cuatro poderes legislativos (Chihuahua, Colima, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, Tamaulipas), no tenía diputados desde sus respectivas legislaturas pasadas.

Los 10 estados en los que el PRD perdió su representatividad son: Guanajuato, Puebla, Quintana Roo y Veracruz, donde de los dos legisladores que tenía en sus respectivas legislaturas anteriores, ahora carece de representación. En Baja California, Campeche, Chiapas, Jalisco, Morelos y San Luis Potosí, donde tenía un diputado en cada estado, ya no cuenta con representación.

Por otro lado, los únicos estados en los que el PRD ganó escaños fueron Durango, donde pasó de no tener ningún diputado a contar con dos, y Coahuila, donde no tenía representatividad en la anterior legislatura (2021-2023) y obtuvo un diputado. Esto se debió a que en la reciente elección, el partido formó una alianza con el PRI y el PAN.

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL: EL GRAN PERDEDOR

En este contexto, el Partido Encuentro Social (PES), una agrupación política local, es el que ha experimentado la mayor pérdida de representatividad de una legislatura a otra, con una caída notable del 76.74 por ciento.

Durante las 31 legislaturas correspondientes al periodo 2018-2021, el PES contaba con 43 legisladores distribuidos en 17 congresos locales. Sin embargo, en la actualidad, solo cuenta con 10 representantes distribuidos en nueve entidades.

En las legislaturas anteriores, el PES tenía presencia en varios congresos, incluso con cinco o cuatro diputados en algunos casos, como en el Estado de México y Veracruz. Estos congresos incluían Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. No obstante, en las legislaturas actuales (2021-2024), el PES solo está presente en ocho entidades.

Este partido, aliado a Morena y que respaldó a Cuauhtémoc Blanco en Morelos, incluso llevándolo a la gubernatura, bajó su número de diputados en ocho estados. En un caso, Baja California, donde anteriormente no tenía diputados, ahora cuenta con un representante local.

Los estados en los que el PES se quedó sin legisladores son: Aguascalientes, donde en la legislatura anterior contaba con dos diputados; Baja California Sur, donde tenía tres diputados; Ciudad de México, en el que tenía uno; Estado de México, donde de cinco diputados en la legislatura anterior, se quedó sin ninguno; Nuevo León, donde tenía dos; Oaxaca, con uno; San Luis Potosí, con uno; y Veracruz, donde tenía cuatro diputados.

Es importante señalar que en el caso del PES, se consideran solo las 31 legislaturas correspondientes al periodo 2018-2021, ya que, en Coahuila, donde tiene un periodo diferente, el PES no ha tenido representatividad.

MOVIMIENTO CIUDADANO: CRECIÓ EN PRESENCIA

Movimiento Ciudadano, liderado oficialmente por Dante Delgado, aunque internamente parece haber una disputa mediática en cuanto a su liderazgo, experimentó un crecimiento del 62.5 por ciento en su representatividad a nivel nacional. De tener al menos 40 diputados locales en las legislaturas del periodo 2018 a 2021, actualmente cuenta con 65.

En sus respectivas legislaturas anteriores, tenía presencia en 18 entidades y ahora cuenta con representación en 22 estados. Logró representatividad en seis entidades donde previamente no tenía diputados, pero también perdió presencia en dos estados.

De los 10 estados en los que el partido naranja no tiene representatividad, en dos es porque la perdió: en Guerrero y Tlaxcala, donde tenía un diputado en cada una de las legislaturas locales pasadas y ahora ya no cuenta con ninguno. Mientras que en los otros ocho estados, no tenía representación desde las legislaturas pasadas.

Los seis estados en los que Movimiento Ciudadano ganó representatividad son: Campeche, donde pasó de no tener ningún legislador en el periodo 2018-2021 a contar con cinco actualmente; en Ciudad de México y Estado de México, con dos en cada uno; y en Chihuahua, Sinaloa y Tabasco, con un diputado en cada entidad.

Movimiento Ciudadano es la primera fuerza solo en Jalisco, pero no cuenta con la mayoría absoluta, ya que de las 38 curules, el partido naranja tiene solo 16. En Nuevo León, otro estado gobernado por esa misma fuerza política, la mayoría está en la oposición, donde tanto el PAN como el PRI son los dos partidos con el mayor número de diputados, con 14 cada uno. En conjunto, ambos partidos, aliados a nivel nacional, obtienen la mayoría absoluta. Mientras que Movimiento Ciudadano, como tercera fuerza, cuenta con 12, y Morena tiene solo dos diputados.

Por ese motivo, el Congreso de Nuevo León es una de las entidades clave en las elecciones, ya que ahí el partido naranja buscará aumentar el número de diputados. La oposición ha frenado múltiples reformas enviadas por el actual Gobernador Samuel García, uno de los motivos por los que el mandatario naranja mantiene una disputa con el Poder Legislativo de esa entidad.

LOS ALIADOS DE MORENA

El Partido Verde Ecologista, aliado de Morena, es el que más ha experimentado un marcado crecimiento en el número de diputados locales, superando incluso a Morena con un incremento de al menos el 51.21 por ciento. Pasó de contar con 41 diputados en las legislaturas locales pasadas a alcanzar hasta 62 en las actuales.

Este crecimiento del PVEM se observa en las legislaturas locales donde anteriormente tenía presencia con uno o dos diputados, pero que al ir en alianza con Morena en las elecciones de 2021, sus fracciones parlamentarias locales han aumentado significativamente. Por ejemplo, en Quintana Roo pasó de tener tres diputados a contar con siete, en San Luis Potosí de dos a seis, y en Tabasco y Veracruz, donde tenía un diputado en cada estado, ahora cuenta con cuatro. Aunque ganó representatividad en Hidalgo y Nayarit en las elecciones del 2021, también experimentó pérdidas.

Actualmente, el PVEM no cuenta con representación en nueve estados, de los cuales en cinco la perdió. En Campeche, Chihuahua, Colima y Nuevo León, donde apenas tenía un diputado en las legislaturas pasadas (2018-2021), ahora ya no cuenta con ninguno; mientras que en Baja California, Morelos, Sinaloa y Tamaulipas no tenía diputados desde la legislatura pasada.

La historia de crecimiento no es similar para el otro aliado de Morena, el Partido del Trabajo (PT). A nivel nacional, el PT disminuyó su cantidad de diputados locales en un 13.63 por ciento, pasando de 73 legisladores distribuidos en 25 congresos locales a contar con 63 en 23 legislativos.

PARTIDOS LOCALES

Los diputados locales que forman parte de partidos locales actualmente (58) representan un 23.68 por ciento menos que los existentes en las legislaturas anteriores, donde se registraron al menos 76 legisladores de partidos locales. En la actualidad, hay 17 partidos locales con un total de 58 legisladores.

El Partido Nuevo Alianza cuenta con 17 legisladores distribuidos en diferentes estados como Zacatecas, Guerrero, Morelos, Nayarit, Sonora y Tlaxcala, donde tiene dos diputados en cada entidad, y en Colima, Oaxaca, San Luis Potosí y Yucatán, con un representante en cada uno.

El Partido Encuentro Social, con 10 diputados, se distribuye en Baja California (2), Sonora (2) y un diputado en Chiapas, Colima, Michoacán, Morelos, Tlaxcala y Zacatecas. Fuerza por México dispone de cinco legisladores repartidos en Baja California, Baja California Sur, Quintana Roo, Tlaxcala y Veracruz. Redes Sociales Progresistas también suma cinco diputados, ubicados en Chiapas (2), y en Morelos, Nayarit, San Luis Potosí, cada uno en diferentes estados. Finalmente, el Partido Sinaloense cuenta con cinco legisladores en Sinaloa.

Los partidos locales que solo ejercen su presencia en un estado son: el Partido de Renovación Subcaliforniana en Baja California, Chiapas Unidos y Mover Chiapas, ambos con dos legisladores. Asimismo, Hagamos y Futuro en Jalisco, con dos y un diputado respectivamente. Morelos Progresa, Partido Unidad Popular en Oaxaca, Pacto Social Integración en Puebla, Querétaro Independiente, Movimiento Auténtico Social en Quintana Roo, Partido Coincidencia Popular en San Luis Potosí, y Partido Alianza Ciudadana en Tlaxcala, todos cuentan con un representante en sus respectivos estados.

Además, es importante destacar que a nivel nacional hay al menos 30 legisladores locales que no representan a ningún partido o que se desempeñan como independientes. Esta cifra es un 11.76 por ciento menor a los que había en las legislaturas pasadas inmediatas (34).

LA PRÓXIMA ELECCIÓN

Actualmente existen mil 113 diputaciones locales. En la próxima jornada electoral del 2 de junio, se renovarán 31 de los 32 Congresos locales, donde estarán en juego un total de 1 mil 098 diputaciones locales.

De estas, mil 88 están vigentes y se suman 10 diputaciones adicionales al legislativo de Yucatán, resultado de la reforma aprobada en agosto de 2022, que aumentó de 25 a 35 legisladores y estableció la figura del Gobierno de Coalición.

Es importante señalar que de las mi 98 diputaciones que se votarán este año, no están contempladas las 25 diputaciones que corresponden al Congreso de Coahuila, ya que se renovaron el año pasado junto con la elección a Gobernador. Es decir, que una vez pasado el proceso electoral de este año habrá 1 mil 123 diputados.

Para la elección presidencial, la balanza está muy marcada hacia Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata de la coalición Morena, PT PVEM, quien está por encima de las encuestas al menos 20 puntos porcentuales de Xóchitl Galvez, abanderada del PAN-PRI-PRD. Frente a ello, los partidos opositores se ven en la necesidad de concentrar sus esfuerzos en obtener un número significativo de escaños, tanto en el Congreso federal (Cámara de Diputados y Senadores) como en los congresos locales de los 31 estados que estarán en juego.

Esta estrategia busca establecer contrapesos ante el dominio del partido oficialista y sus aliados, según coinciden los especialistas consultados por SinEmbargo.

Los expertos destacan la expectativa de que los electores opten por un voto diferenciado, eligiendo a un partido para la presidencia y otro para los cargos legislativos. Esta dinámica, según los analistas, podría permitir a la oposición recuperar posiciones en las distintas instancias legislativas, generando un equilibrio en el panorama político del país.

“A nivel estatal, pues obviamente la fuerza de Morena a través de sus gobernadores y la utilización de recursos públicos los ponen en ventaja, y me parece que en estos estados (donde Morena tiene mayor número de diputados y gobernadores) estarán consolidando su fuerza política. Por lo tanto, lo más importante en este momento para la oposición será dar una buena batalla a nivel federal, en el Congreso de la Unión, para evitar la mayoría calificada, y en los congresos estatales”, señaló Jorge David Aljovín, experto en derecho constitucional y electoral.

El analista político, Sergio Bárcena, coincidió en que será una elección federal complicada para Morena. Destacó que la tendencia del voto se está dividiendo y donde además existe el obstáculo de las reglas electorales que le dificultarán a Morena obtener una mayoría calificada.

“Yo lo que te podría decir es que a nivel federal es muy complicado que se logre una mayoría calificada por parte de Morena. La tendencia de lo que vimos en 2021 es que el voto se está dividiendo, es decir, puedes votar por Presidente (por un partido), pero en el Congreso, la oposición creció considerablemente con respecto a lo que le fue en 2018 en la Cámara de Diputados. Incluso por cómo están las reglas electorales para el Senado, allí es prácticamente imposible que Morena pueda tener una mayoría calificada”, expresó.

En cuanto a los congresos locales, Bárcena consideró que algunas elecciones clave de los legislativos serán en estados como Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Nuevo León, Jalisco y Puebla. En los casos de Chiapas y Ciudad de México, donde habrá elección de gobernador en 2024 junto con la elección del Congreso, será importante la correlación entre el gobernador entrante y el Congreso existente.

Guanajuato es otro estado de interés ya que, de acuerdo con el experto, los reproches, críticas y cuestionamientos al funcionamiento del gobierno actual panista serán factores clave. Puebla también será importante, ya que en este sexenio ha tenido cuatro gobernadores y dos encargados de despacho, la administración pública local ha experimentado cambios tras el fallecimiento del gobernador electo Miguel Barbosa, por lo que la elección del congreso local será un elemento clave para entender cómo se han acomodado las fuerzas políticas en esa entidad.

Jalisco, gobernado por Movimiento Ciudadano, al igual que en Nuevo León, será clave la elección de su congreso local. En el caso de Jalisco se elegirá gobernador y diputados locales. Ahí el especialista considera que Movimiento Ciudadano pueda retener el Gobierno; sin embargo, destacó que será importante observar si logra el respaldo del Congreso.

En esa entidad es una de las que se prevé que se presente marcadamente el escenario del voto diferenciado. De acuerdo con Javier Hurtado, investigador de la Universidad de Guadalajara, consideró que en esa entidad los electores podrían votar por candidatos de diferentes partidos en distintas categorías, donde destacó que, debido a las molestias y críticas que hay al gobierno de Enrique Alfaro y a la candidatura de Morena, existe la posibilidad de que la coalición de los tres partidos (PAN, PRI, PRD) obtenga un aumento en sus porcentajes de votación, atrayendo a descontentos tanto de Morena como de Movimiento Ciudadano.

“Aquí yo pienso que se va a dar el voto diferenciado, puede ser que muchos militantes de Morena no voten por Morena, pero sí voten por diputados y ayuntamientos de Morena, pero no por gobernador. Entonces, quien gane la gubernatura, lo más seguro es que no tenga mayoría, es lo más seguro”, destacó.

Sugeyry Romina Gándara https://www.sinembargo.mx/author/sugeyry_gandara Ha trabajado como reportera y fotoperiodista de nota roja en Chihuahua. Los últimos años, ya radicada en CdMx, los ha dedicado a cobertura sobre temas de desaparición, seguridad y víctimas de la violencia.