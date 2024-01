Una jirafa exhibe en las portadas del mundo la negligencia de autoridades mexicanas

Benito llegó a su nueva casa en Puebla. Luego de 9 meses largos meses de presión de organizaciones civiles, la jirafa macho vivirá en un ecosistema propicio para su desarrollo. Su caso no pasó desapercibido por la prensa internacional que consignó cómo una “una jirafa solitaria” dejó “los climas extremos de la fronteriza de Ciudad Juárez” para una mejor vida.

Ciudad de México, 23 de enero (SinEmbargo).– La jirafa Benito ha acaparado la atención de la prensa internacional. Su caso ha sido cubierto por la BBC de Londres, The Guardian, el canal de televisión británico Sky News, The Washington Post, The National Public Radio​​ de Estados Unidos, el diario canadiense The Globe and Mail así como por organizaciones que defienden los derechos animales como PETA.

Los reportes consignan cómo “una jirafa solitaria” dejó “los climas extremos de la fronteriza de Ciudad Juárez” luego de que “una campaña de activistas por los derechos de los animales consiguió que la jirafa de cuatro años fuera trasladada a un parque de animales en el estado de Puebla, donde se unirá a un grupo de jirafas residentes y disfrutará de un clima más adecuado”.

“Los activistas habían advertido durante mucho tiempo que el clima desértico de la ciudad, que puede alcanzar los sofocantes 42 °C (108 °F) en el verano y descender hasta el punto de congelación en el invierno, era difícil para las jirafas y que el zoológico no estaba adecuadamente equipado para manejar a los animales. Una segunda jirafa que estaba guardada en el zoológico, Modesto, murió en 2022”, señaló la BBC.

¡Llegamos a Africam! 🦒✨

Benito está muy bien, listo para poder ser revisado con todas las comodidades posibles.

Gracias a todos por su confianza y apoyo durante todo el camino. 🤍

¡Bienvenido Benito! 🏡 pic.twitter.com/UTegQU5wrr — Africam Safari (@AfricamSafari) January 23, 2024

Fueron 9 meses en los que organizaciones demandaron a la Gobernadora de Chihuahua, María Eugenio Campos, el traslado de la jirafa para salvar su vida, en todo este tiempo la mandataria se comprometió a construir un cuarto para resguardarle del clima extremo del norte del país, algo que nunca ocurrió pese a los distintos exhortos.

Al final, Benito tuvo que viajar a Puebla, en donde está localizado el Africam Safari donde vivirá, un lugar en el que hay otras siete jirafas con las que podrá interaccionar. En Ciudad Juárez, la jirafa vivía en un parque que no contaba con las medidas necesarias para su cuidado, pese a ello las autoridades no actuaron de manera inmediata y la mantuvieron en condiciones precarias a lo largo del año pasado, luego que fuera llevada de Sinaloa a Juárez.

“En su nuevo hogar en el parque Africam Safari de Puebla, los visitantes podrán verlo en un hábitat más natural desde vehículos todo terreno”, señaló la BBC. “Más importante aún, Benito puede finalmente encontrar pareja: habrá tres jirafas hembras en su nuevo hogar”, destacó a su vez The Guardian.

Lo cierto es que el ejemplar tendrá una mejor calidad de vida gracias a la fuerte lucha que emprendieron activistas, ciudadanas y ciudadanos desde el año pasado, cuando denunciaron las condiciones precarias en las que se encontraba la jirafa, las cuales estuvieron documentando a diario bajo la consigna “Salvemos a Benito”.

Este martes, luego de una travesía de dos mil kilómetros y hasta 40 horas por las carreteras mexicanas, Benito llegó a su nuevo hogar. La jirafa macho arribó en un transporte acondicionado para él donde durmió de pie con sus cuatro metros de altura —como es propio de su especie—, y con una cama de paja de alfalfa para absorber humedades y, además, un cuidador que le hablaba por un micrófono.

En Africam Safari Puebla, Benito ​​llegará a un área de unas tres hectáreas donde están los dormitorios de las jirafas. Allí permanecerá por un tiempo con un rebaño de siete jirafas que incluye al menos dos machos, además de hembras y sus crías.

​​Africam Safari es un parque de conservación certificado internacionalmente que tiene medio siglo de experiencia rescatando fauna silvestre, donde han nacido más de 30 jirafas, algunas de las cuales han sido trasladadas a Argentina, Chile, Bélgica y Estados Unidos.