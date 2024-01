Colosio Riojas solicitará licencia el 29 de febrero para candidatura por el Senado

Tras buscar un lugar en el Senado, el Edil Luis Donaldo Colosio Riojas detalló que una persona del Ayuntamiento de Monterrey deberá ocupar su cargo, el cual será anunciado una vez que deje su puesto.

Ciudad de México, 23 de enero (SinEmbargo).- El Alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, buscará un lugar en el Senado de la República durante las próximas elecciones de 2024, luego de mencionar que existen carencias en todos los municipios de México.

En conferencia de prensa tras la apertura de segunda etapa vial del Puente Churubusco y Vía Tampico, el funcionario anunció que pedirá licencia para separarse de su cargo el próximo 29 de febrero, con el objetivo de contender por un escaño en el Senado e impulsar el fortalecimiento en las demás entidades del país.

“La licencia la voy a solicitar el 29 de febrero, vamos a hacer un proceso al interior para determinarlo (al alcalde en turno), pero eso ya será en la siguientes fechas. Forzosamente tiene que ser gente del Ayuntamiento y puede ser cualquiera de los funcionarios en el artículo 92 de la Ley Orgánica”, mencionó.

Asimismo, detalló que una persona del ayuntamiento deberá ocupar su cargo, por lo que ya tiene en mente su propuesta y que será anunciada antes de la fecha mencionada. Sin embargo, explicó que se realizará un proceso interno para dicha determinación.

“Estamos viendo a quién proponer, puede ser el Secretario de Ayuntamiento, tesorero, Seguridad Pública, encargado de parques, responsable del Instituto de la Mujer o de la Contraloría. La idea es que la administración no sufra ningún menoscabo, que continúe una operación normal y sí, ahorita estamos haciendo disposiciones al interior de todos los equipos, especialmente para que la administración no sufra por el término electoral, yo tomo licencia porque la Ley así me lo exige”, agregó.

El Edil destacó que su postura es firme a pesar del resultado electorales, pues su principal objetivo es hacer una política responsable, que dialogue y construya acuerdos con aquellas personas que representen su causa.

“Cuando fui Diputado local me di cuenta de la carencia que tiene la ciudad y por eso decidí ser presidente municipal, y ahora como presidente municipal me doy cuenta de las carencias que tienen todos los municipios de México, por como México trata sus municipios desde las leyes federales”, señaló Colosio.

El Alcalde emecista señaló que el pacto fiscal no ayuda a distribuir correctamente los recursos, en especial desde cómo hay pactos políticos que evitan que se desarrollen correctamente las ciudades del país.

Entre sus rivales electorales se encuentran Waldo Fernández y Judith Díaz, de Morena, así como Karina Barrón y Martín López del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Acción Nacional (PAN).

COLOSIO RIOJAS ACEPTA CANDIDATURA PARA EL SENADO

El pasado 22 de enero, Colosio Riojas hizo oficial su intención por contender por un escaño en el Senado de la República por el partido Movimiento Ciudadano (MC).

El hijo del excandidato presidencial priista subió un video en sus redes sociales donde dio a conocer sus intenciones por la candidatura a una Senaduría por la “Bancada Naranja”.

“He aceptado la invitación por Movimiento Ciudadano para contender por la tribuna más alta del país, el Senado de la República”, inició.

Entre los motivos para aceptar la propuesta, se encuentra en que asegura que México necesita que se haga mayor política responsable que dialogue y que construya acuerdos; “política responsable que representa a la gente ya sus causas, política responsable para representar con fuerza y dignidad a Nuevo León”.

Afirmó que él será un contrapeso a la polarización, hecho que “le hace mucho daño a México”. Aseguró que será un contrapeso “razonable” que construya y concilie, que apueste por familias, instituciones y la democracia.

“Hoy México necesita una política responsable y madura, tolerante y generosa, respetuosa y propositiva, por eso requerimos leyes y legisladores que reflejen nuestros sueños y metas como Estado y como país, que sean instrumentos prácticos para mejorar la vida de la gente, trabajo honrado y verdadero por amor a nuestro país, por México, por Nuevo León y por Monterrey nos veremos muy pronto”, expresó.

Me da mucho gusto que Luis Donaldo @colosioriojas haya decidido ser candidato al Senado por nuestro Movimiento. Es un gran legislador y, sin lugar a dudas, será el referente parlamentario de nuestra generación. #ColosioSenador pic.twitter.com/i1kUlO7S9m — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) January 23, 2024

Luego de que diera a conocer su anuncio, el candidato presidencial por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, felicitó a Luis Donaldo Colosio por su decisión por buscar la candidatura al Senado de la República.

“Es un gran legislador y, sin lugar a dudas, será el referente parlamentario de nuestra generación”, describió con una fotografía donde, además de estar ambos políticos, los acompaña la candidata a la Alcaldía de Monterrey, Mariana Rodríguez Cantú.